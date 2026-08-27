La formación universitaria y el desarrollo turístico vuelven a encontrarse en una agenda que busca abrir nuevas oportunidades para los estudiantes. El decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Mg. Juan Manuel Andrés, acompañado por parte del equipo de Extensión, mantuvo una reunión con el presidente de NeuquénTur, Cr. Gustavo Fernández Capiet.

El encuentro permitió avanzar en proyectos de nuevas diplomaturas, la continuidad de las pasantías y la generación de experiencias laborales en las hosterías del Alto Neuquén, vinculando la formación académica con la actividad turística que se desarrolla en el territorio.

La UNCo y NeuquénTur avanzan en nuevas propuestas de formación

Formación especializada para acompañar al turismo neuquino

Uno de los ejes de la reunión fue el desarrollo de nuevas diplomaturas desde la Facultad de Turismo. Entre las propuestas se encuentran las vinculadas con Organización de Eventos y Turismo de Reuniones y con Hotelería.

Se trata de alternativas que amplían la oferta de capacitación y permiten profundizar conocimientos en áreas específicas de una actividad que requiere profesionales preparados para atender las nuevas demandas del sector.

La articulación con NeuquénTur permitirá, además, acercar esas propuestas a la realidad de los destinos y a las necesidades que surgen de la actividad turística provincial.

Las pasantías se proyectan en hosterías del Alto Neuquén.

El Alto Neuquén suma espacios para la experiencia profesional

Las pasantías estudiantiles ocuparon otro lugar central en la conversación. La Facultad y NeuquénTur trabajan en la continuidad de estas experiencias y en su desarrollo en las hosterías del Alto Neuquén.

Para quienes cursan la carrera, estas instancias representan la posibilidad de trasladar los conocimientos del aula a espacios concretos de trabajo, conocer el funcionamiento de los servicios turísticos y sumar experiencia profesional antes de finalizar sus estudios.

La propuesta también fortalece el vínculo entre la universidad y los destinos, llevando estudiantes y conocimiento hacia una región con actividad turística y posibilidades de desarrollo.

Una agenda que conecta la universidad con los destinos

Durante la reunión también se analizaron las acciones de promoción que lleva adelante NeuquénTur, las perspectivas de crecimiento de los destinos neuquinos y las necesidades de formación que plantea el sector.

El trabajo conjunto busca que las propuestas académicas mantengan una conexión directa con el territorio y que los estudiantes encuentren nuevas posibilidades para formarse y adquirir experiencia en la propia provincia.

La articulación entre la Facultad de Turismo y NeuquénTur suma así una agenda que combina capacitación, práctica profesional y desarrollo turístico, con especial atención en las oportunidades que pueden generarse en el Alto Neuquén.