Poca gente y una mañana que comenzó con vuelos

El paro de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comenzó a sentirse este jueves en distintos aeropuertos del país, aunque en la terminal aérea de Neuquén la actividad durante las primeras horas se desarrolló sin grandes complicaciones.

Desde el aeropuerto neuquino, el periodista de AM550 Juan Pablo Andréz, acompañado por el camarógrafo Facundo Rocha, informó que había poca gente en la terminal y que la mayoría de los pasajeros aguardaba el vuelo con destino a Buenos Aires.

En ese contexto, un trabajador que se encontraba en pista confirmó que Aerolíneas Argentinas trabaja con normalidad, al igual que sus empleados.

“Son tres vuelos de esta mañana, que llegan a Neuquén y que salen hacia Aeroparque o Ezeiza”, informó el movilero.

La situación, sin embargo, podría cambiar durante el resto de la jornada.

Aerolíneas Argentinas mantuvo sus operaciones con normalidad. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El primer vuelo de la tarde, bajo la lupa

De acuerdo con el relevamiento realizado desde la terminal neuquina, el primer vuelo de la tarde podría registrar demoras como consecuencia de la medida de fuerza.

El panorama muestra que el paro no tiene un acatamiento total en el aeropuerto de Neuquén. Según explicaron trabajadores del aeropuerto local, consultados por el móvil, hay personal que adhiere a la protesta, aunque otros continúan prestando funciones.

“Hay trabajadores abocados al paro, pero no se acató al 100%”, resaltó.

Por eso, el funcionamiento de la terminal no quedó paralizado, aunque existen determinados horarios en los que los pasajeros podrían encontrarse con modificaciones en sus vuelos.

JetSmart no registraba demoras en las pantallas del aeropuerto. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Incertidumbre con JetSmart

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre aparece alrededor de JetSmart.

Según pudo conocer el móvil de AM550 desde el aeropuerto, trabajadores señalaron que la empresa no tendría personal para atender en la boletería. Sin embargo, al momento del relevamiento, la pantalla de arribos y partidas no mostraba demoras para JetSmart.

La diferencia entre la información de los trabajadores y lo que reflejaba el sistema de vuelos muestra un escenario cambiante, en el que el estado de cada servicio puede modificarse a medida que avance la jornada.

“En la pantalla de salidas y arribos no presenta demoras JetSmart”, aclaró.

La medida de fuerza de ATE afecta a 27 aeropuertos del país. Foto: Agencia NA

El paro se repite el viernes y el Gobierno exige vuelos

La medida de fuerza fue convocada para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en alrededor de 27 aeropuertos del país, y se concentra en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

El Gobierno nacional intimó a ATE para que garantice un piso del 75% de los servicios aeronáuticos, mientras que el gremio ratificó la protesta.

La exigencia oficial se basa en la normativa que establece que la aviación comercial es un servicio esencial. La ANAC realizará fiscalizaciones e inspecciones para verificar el nivel de cobertura y, según informó el Gobierno, podrá aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.

El conflicto responde al reclamo salarial y a otros pedidos de los trabajadores del organismo. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo:

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector”, aseguró el sindicalista rionegrino.

Mientras continúa el conflicto, quienes tengan vuelos programados durante las franjas de la medida deberán seguir de cerca el estado de sus itinerarios. En Neuquén, por ahora, la terminal continúa operativa, pero el escenario puede cambiar especialmente durante los horarios alcanzados por el paro.

El paro de ATE se realiza en dos franjas horarias. Foto: Gentileza

¿Cómo chequear el estado de los vuelos online?

Ante posibles demoras, modificaciones o cancelaciones durante el paro, los pasajeros pueden consultar el estado de sus vuelos antes de salir hacia el aeropuerto.

Para quienes viajan desde o hacia Neuquén, hay dos opciones para seguir la información:

Aeropuerto de Neuquén: consultar la información de vuelos en la página oficial de la terminal: Ver vuelos del aeropuerto de Neuquén

consultar la información de vuelos en la página oficial de la terminal: Ver vuelos del aeropuerto de Neuquén Aeroparque Jorge Newbery: quienes tengan vuelos desde o hacia Aeroparque pueden consultar las partidas y arribos en Aeropuertos Argentina. La página permite buscar los vuelos y verificar su estado.

La recomendación es revisar la información antes de trasladarse al aeropuerto y volver a hacerlo cerca del horario previsto del viaje, especialmente durante las franjas alcanzadas por la medida de fuerza.