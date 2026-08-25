Un motociclista resultó herido en un choque ocurrido sobre la Ruta N°7 durante la mañana de este martes y debió ser hospitalizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.40, entre Vista Alegre Sur y Norte, frente a la empresa Andino, cuando un auto Renault Sandero en el que iba una mujer de 33 años y una nena de 11, intentó realizar un sobrepaso y terminó impactando con una motocicleta Keller 200 cc que circulaba en el mismo sentido.

El rodado mayor termino derrapando y finalizó en la banquina tras el choque. El motociclista sufrió lesiones y tuvo que ser asistido por personal del Hospital de Centenario y luego trasladado en una ambulancia al nosocomio.

Por el momento se desconoce su estado de salud así también como su edad.

En el lugar también se hizo presente personal policial de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera que procedió a secuestrar la motocicleta y llevarla al destacamento, a la espera de obtener novedades sobre el estado de salud del conductor.