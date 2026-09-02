Abogados del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén y oficiales de justicia recorrieron en las últimas horas el predio ubicado en el barrio Valentina Norte Rural, en la intersección de calles Crouzeilles y Punta de los Indios de Neuquén. El objetivo fue individualizar a las personas que se encuentran ocupando los inmuebles lote 26 y lote 27 de forma ilegal.

El CPE, en su carácter de curador y protector de bienes designados por sentencia judicial, como parte de un proceso sucesorio, denunció incumplimiento de medidas cautelares y solicitó la constatación judicial. Asimismo, alegó ocupación y venta irregular de los terrenos por parte de desarrolladores inmobiliarios y cooperativas de constitución irregular.

Tras detectar movimiento de suelos, loteos no autorizados y el avance de construcciones el CPE acudió a la justicia civil para exigir el cumplimiento de una medida precautoria de no innovar sobre los terrenos. La disposición cautelar se encuentra vigente hasta 2028.

En las últimas horas el CPE radicó una denuncia en el Ministerio Publico Fiscal ante la detección de loteos y ventas llevadas adelante en los últimos meses de este año por desarrolladores no habilitados, que intentan hacer negocio con tierras no aptas para la venta.

En el lugar se pudo constatar el asentamiento y edificaciones en marcha de algunas viviendas de particulares que no acreditan documentación válida que respalde la adquisición de los terrenos, dado que los mismos, como se indicó están bajo la administración del CPE.

Se aclaró que hasta el momento no se ha realizado ningún convenio ni venta a desarrolladoras mutuales cooperativas o fideicomiso alguno, que habilite el accionar que se constata en ese sector del barrio.





