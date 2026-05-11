El Poder Judicial firmó acuerdos con el Ministerio de Seguridad y Zapala para combatir el microtráfico

El fiscal general de Neuquén, José Gerez firmó tres convenios clave para fortalecer la lucha contra el microtráfico con el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Los convenios establecen las pautas de trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), la municipalidad y la cartera provincial para realizar la inactivación de casas de venta de drogas, el uso de hornos pirolíticos para quemar estupefacientes y la difusión del código QR para denunciar la comercialización de sustancias.



La firma de los acuerdos se realizó en Zapala, durante un acto del que también participaron autoridades municipales, de la Policía y la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, junto a los fiscales del caso Laura Pizzipaulo y Marcelo Jofré.



El convenio de inactivación de casas de venta de drogas establece la coordinación entre el MPF y la municipalidad para "desarrollar acciones conjuntas para el abordaje de inmuebles utilizados como puntos de venta de estupefacientes y criminalidad conexa dentro del ejido municipal, a fin de procurar su inactivación como punto de venta, ya sea a través de su reutilización, devolución o demolición".



El de quema de estupefacientes prevé que la "destrucción será realizada mediante la incineración de las sustancias en los hornos pirolíticos de la Municipalidad de Zapala".



En tanto, el de difusión del código QR -diseñado por el MPF para realizar denuncias anónimas- contempla que la comuna lo dé a conocer a los vecinos en su documentación y plataformas oficiales, entre otras acciones.



"Este plan de lucha contra el microtráfico es bien neuquino, está a la vanguardia a nivel país y ya permitió 140 condenas en poco más de un año de trabajo", destacó el fiscal general.



El ministro señaló que "es histórico lo que estamos haciendo en Neuquén en la lucha contra el microtráfico.



Por su parte, el intendente puntualizó: "Vamos a darle una amplia publicidad al código QR desde el municipio, para que todos puedan sumarse a esta lucha contra el microtráfico que se está dando en la provincia".



