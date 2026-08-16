San Martín de los Andes se convertirá esta semana en uno de los principales puntos de encuentro para referentes de innovación, tecnología y desarrollo territorial de la Patagonia. Este miércoles 19 de agosto se realizará el Foro Patagónico de Innovación y Desarrollo Territorial, una jornada que reunirá a representantes de Argentina y Chile con el objetivo de debatir cómo generar nuevas oportunidades desde las ciudades y regiones del sur del continente.

La actividad es organizada por COTESMA, la BIT Base de Innovación Tecnológica Cotesma y el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) de Chile, y tendrá lugar principalmente en el Centro Cultural COTESMA de San Martín de los Andes.

La propuesta apunta a conectar experiencias de ambos lados de la Cordillera y generar vínculos entre empresas, gobiernos, universidades, organizaciones y emprendedores que trabajan en la construcción de nuevos ecosistemas tecnológicos y productivos.

Un especialista internacional llegará a San Martín de los Andes

Uno de los principales protagonistas del Foro será Josep Miquel Piqué, presidente de la Triple Helix Association y especialista internacional en el desarrollo de ecosistemas de innovación, parques científicos, tecnológicos y áreas de innovación.

Piqué tendrá a su cargo la conferencia central denominada “¿Cómo articular exitosamente un Ecosistema de Innovación? Modelo de Cuádruple Hélice”.

El modelo plantea la necesidad de generar una articulación permanente entre cuatro actores centrales: el Estado, las empresas, el sistema educativo y la comunidad. El objetivo es que esos sectores trabajen de manera conjunta para generar conocimiento, talento, emprendimientos y nuevas oportunidades económicas dentro de cada territorio.

La presencia del especialista se dará en una jornada que también contará con referentes de hubs de innovación, parques tecnológicos, polos productivos, clusters, universidades, organismos públicos, empresas y organizaciones de Argentina y Chile.

La Patagonia y el desafío de generar conocimiento y talento

Uno de los ejes centrales del encuentro será analizar de qué manera la Patagonia puede construir sus propios ecosistemas de innovación y evitar que el desarrollo tecnológico quede concentrado exclusivamente en los grandes centros urbanos.

La discusión incluirá la formación de talento, la incorporación de tecnología a las actividades productivas, el desarrollo de emprendimientos y la cooperación entre ciudades patagónicas.

También tendrá un lugar destacado la integración entre Argentina y Chile, con la posibilidad de fortalecer un corredor binacional de innovación y talento que permita conectar instituciones, empresas y proyectos de ambos países.

En ese marco se prevé la firma de un convenio entre COTESMA y CRTIC, durante una presentación encabezada por Isidora Papic, del organismo chileno, y Graciela Martínez, gerente general de COTESMA.

San Martín presenta su propio Hub de Innovación

El Foro tendrá además un componente especialmente importante para San Martín de los Andes. Durante el encuentro será presentado públicamente el Hub de Innovación de San Martín de los Andes, una iniciativa impulsada por COTESMA que ya concluyó su etapa de diseño estratégico y comenzará ahora su fase de implementación.

El proyecto busca generar un espacio desde el cual puedan articularse empresas, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y actores de la comunidad vinculados con la innovación.

La realización del encuentro coincide además con las actividades por un nuevo aniversario de la cooperativa.

Vaca Muerta también será parte del debate

La agenda comenzará a las 10:30 con rondas de conexión y networking en el Espacio BIT COTESMA. Luego de un almuerzo para invitados, la apertura institucional está prevista para las 14:30 en la Sala Amancay del Centro Cultural COTESMA.

A las 14:40 se desarrollará el bloque “Bases para el desarrollo regional: el rol de la tecnología e innovación en la Patagonia”, mientras que a las 15 comenzará la conferencia principal de Josep Piqué.

A partir de las 15:45 tendrá lugar el panel “Integración Binacional: el rol del Estado en la construcción de un corredor de innovación y de talento”, moderado por Nicole Fusilier, de Red de Innovación Local (RIL).

Tras el coffee break, desde las 17 se desarrollará el panel “Territorios que Innovan: Parques Tecnológicos y Clusters como Motor de Desarrollo Regional”, moderado por Luis Bullrich, de Next Tide Consulting.

A las 18 será el turno de “Ecosistemas sin Fronteras: Alianzas para el desarrollo territorial”, con la moderación de Silvia Torres Carbonell, de Emprende IAE.

Uno de los últimos temas de la jornada tendrá una fuerte vinculación con Neuquén. Desde las 18:45 está previsto el panel “Desafíos y oportunidades de Vaca Muerta para el desarrollo regional”, cuyos participantes se encuentran todavía en proceso de confirmación.

El cierre y las conclusiones serán a las 19:15, mientras que posteriormente se desarrollará una actividad de networking en San Martín de los Andes.

El Foro buscará dejar planteada una discusión que excede a una única jornada: cómo aprovechar el conocimiento, la tecnología y la cooperación regional para generar nuevos modelos de desarrollo desde la Patagonia y convertir a sus ciudades en protagonistas de la economía que viene.