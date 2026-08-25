“Tenemos que cuidar a nuestra gente”: Díaz Pérez explicó por qué la Policía incorpora garitas y vehículos blindados

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, habló en el programa Espacio para todos que conduce Pancho Casado, por 24/7 Canal de Noticias, sobre la situación de seguridad en Valentina Sur, los últimos episodios de violencia, la instalación de garitas con blindaje 360, la incorporación de nuevos vehículos y la recomposición salarial para los efectivos.

¿Qué análisis hace de la situación que se está viviendo en Valentina Sur, especialmente después de los últimos episodios de violencia?

Esto tuvo un disparador que fue un procedimiento policial realizado el 18 de agosto, cuando se produjo la persecución de un vehículo que tenía pedido de secuestro porque había sido robado. El operativo comenzó entre la jurisdicción de Plottier y Neuquén, por calle Río Colorado, y terminó en el barrio Valentina Sur. A partir del dispositivo que se realizó, se logró ubicar la camioneta y bloquearla justamente frente a una escuela. Fue una circunstancia que no estaba prevista, pero que se dio en el marco del procedimiento. Fue una situación de extrema violencia. Han circulado videos y filmaciones de lo ocurrido y realmente estamos hablando de una persona con una falta de respeto y de responsabilidad sobre la vida de los demás y sobre su propia vida. En ese procedimiento resultaron tres policías lesionados, dos motos dañadas y hubo utilización de armas de fuego. Incluso esta persona terminó con una lesión producto de todo el procedimiento. Posteriormente fue detenida, se le formularon cargos y actualmente se encuentra detenida. Es una persona con muchos antecedentes y reincidencia en este tipo de hechos. La camioneta, además, había sido robada en jurisdicción de la Comisaría 19.

Y tres días después hubo otro tiroteo en las inmediaciones de otro establecimiento educativo.

Sí. A través de las cámaras de monitoreo se detectó una situación en la que estaban involucrados menores pertenecientes a un ambiente delictivo. Pero son hechos distintos, no están relacionados entre sí. Lo que sí podemos decir es que aparece el problema de la droga y podemos hablar de delitos conexos. Puede existir una relación con el consumo problemático y las adicciones en quienes cometen este tipo de hechos. Ahí se establecen delitos conexos producto del consumo y de la comercialización de estupefacientes.

El comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez se refirió a los hechos ocurridos en Valentina Sur.

A partir de esta situación, la Policía instaló garitas móviles con blindaje 360. ¿Qué significa exactamente ese blindaje?

Significa que tienen protección balística en todo su perímetro. Es una garita de observación, amplia, en la que cómodamente pueden estar dos o tres efectivos. Además, tienen otros elementos que se van incorporando, como cámaras de monitoreo y balizamiento. Una de las primeras cabinas de este tipo fue colocada en la División Tránsito Las Lajas, sobre la ruta, frente a la División Tránsito. Después se fueron incorporando varias más. No se trata de una medida que se tomó exclusivamente a raíz de lo ocurrido en Valentina Sur. Ya se venía planificando la colocación de estas garitas. La Policía adquirió diez garitas de este tipo y también se incorporarán casillas con dispositivos lumínicos y otras características similares.

¿En qué otros lugares se están colocando?

Ya se instaló una en Valentina Norte y otra en Valentina Sur. Una está sobre calle Fabián Cordero, en Valentina Azul, en el Plan 140 Viviendas, y otra sobre Chocón y Borges. Lo que tenemos que coordinar, y por ahí eso genera alguna demora, es con la cooperativa eléctrica para la bajada del suministro. Estas garitas necesitan energía eléctrica. En algunos lugares pueden funcionar con un grupo autónomo o un generador, pero lo ideal es contar con una bajada de abastecimiento eléctrico.

¿Estas garitas van a quedar de manera permanente en esos lugares?

No necesariamente. La idea es que sean colocadas temporalmente en distintos puntos. Se van a ir trasladando de acuerdo con las necesidades y la planificación de la Policía. Y hay algo que es fundamental: nunca va a haber un policía solo. Siempre va a estar comunicado, monitoreado y supervisado. Esa es nuestra forma de trabajo.

¿También llegarán más patrulleros y equipamiento?

Sí. A medida que va llegando este equipamiento también vienen en camino más patrulleros y otros elementos. Tenemos una flota relativamente moderna y nueva, con los requisitos necesarios para la labor policial. Por primera vez en los 69 años de historia de la Policía del Neuquén tenemos vehículos con protección balística. No teníamos esa cobertura para nuestra gente y eso es algo que se dio en esta gestión. Estamos muy orgullosos porque significa darle al personal los elementos que necesita para realizar su trabajo. Tenemos vehículos con parabrisas blindados y paneles de puertas blindados y, en algunos casos, vehículos con blindaje 360 y protección antibalística.

El Gobierno provincial estableció la actualización por IPC e incrementos del 4% en noviembre y del 3% en enero para los efectivos de la fuerza.

¿Eso significa que hay lugares particularmente peligrosos en Neuquén donde la Policía necesita ese nivel de protección?

En realidad, debemos ser previsores. Tenemos que anticiparnos. No podemos esperar a que ocurra una situación y después tener un policía muerto para preguntarnos qué deberíamos haber hecho. Tenemos que anticiparnos y pensar cómo cuidar a nuestra gente. Por eso también cada efectivo tiene que contar con un chaleco balístico personal. En el caso del personal femenino existe un chaleco anatómico, adaptado a su fisonomía. Y es personal: no se comparte. Antes los chalecos se compartían. Hoy, desde que se reciben, cada efectivo tiene asignado su propio chaleco.

¿El chaleco lo tiene que comprar el policía?

No. Es provisto por la institución junto con el arma reglamentaria y otros elementos. Es muy importante que un policía tenga el chaleco y también un vehículo que pueda protegerlo ante un incidente de determinada naturaleza. Durante muchos años, el único blindaje que veíamos en vehículos estaba relacionado con los transportes de caudales de los bancos. Después algunos de esos vehículos fueron incorporados a la Policía para intervenciones de riesgo o para grupos especiales. Pero para el patrullaje cotidiano no teníamos ese tipo de protección.

Este lunes se conoció también la recomposición salarial para el personal policial. ¿Qué puede decir al respecto?

Estamos en conversaciones permanentes con el gobernador Rolando Figueroa, con el ministro de Seguridad y con todo su gabinete respecto de los avances en materia salarial. No tenía confirmación para hablar públicamente del tema porque no había conversado previamente sobre el anuncio, pero sí puedo decir que es parte de las conversaciones que hemos mantenido y que existe una preocupación permanente por la problemática del personal policial.

El decreto establece también sumas extraordinarias para los efectivos.

Sí. El personal policial recibirá dos sumas extraordinarias de carácter no remunerativo y no bonificable: una de 410 mil pesos durante la segunda quincena de septiembre de este año y otra de 480 mil pesos durante la segunda quincena de enero de 2027. En total representan 890 mil pesos. A partir de esta recomposición, un agente que recién ingresa a la fuerza y no tiene antigüedad tendrá un sueldo neto de 1.934.452 pesos, según lo establecido en el decreto. Es una buena noticia. Es una decisión que toma el Poder Ejecutivo y que está dentro de las conversaciones que hemos tenido con el gobernador y con el Ministerio de Seguridad.

¿Cómo toma el personal policial esta recomposición?

La verdad es que uno está muy orgulloso de nuestros hombres y mujeres. Son quienes arriesgan todo y muchas veces dejan todo por cumplir con su trabajo. Por eso todos los avances que podamos conseguir en materia salarial y de equipamiento son importantes para nuestra institución y para quienes todos los días salen a la calle a cumplir su función.