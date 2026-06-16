Un viaje hacia la recuperación de la memoria histórica y la construcción ciudadana de Neuquén

Este martes 16 de junio, el 23 y el 30 se llevarán adelante en el Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio (CETRIP) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) una serie de encuentros destinados a potenciar el acceso al turismo y al patrimonio cultural de Neuquén. Noemí Gutiérrez, directora del organismo, habló con La Mañana es de la Primera por AM550 y dio detalles al respecto.

“Hay un ciclo de conferencias que venimos realizando desde hace seis años en el marco del centro de estudios y fueron siempre de forma virtual para que tenga acceso la mayor cantidad de personas, está dirigido a graduados y grupos de los que forma parte el CETRIP. Hoy hablará un profesor en la Universidad de Cuyo formado en la UNCo del enogastroturismo, que está relacionado a la gastronomía y el vino”, expresó la funcionaria en primer lugar.

Explicó que se llevará adelante entre las 19.00 y las 21.00 y que, en la primera hora, será la exposición del experto, mientras que en el segundo tramo se abrirá una instancia de preguntas de quienes participan, con un canal de 450 inscriptos de todo el continente.

“Es parte de difundir lo que se hace dentro de las universidades. Es importante comunicar lo que hacemos en la región, tiene que ver con lo que creemos. La idea también es brindar la posibilidad de que haya más acceso a este tipo de prácticas”, sostuvo Gutiérrez.

Por otro lado, manifestó que la semana que viene habrá una charla de una profesora de Historia sobre la solidaridad como patrimonio histórico del Alto Valle.

“Se empezará a entender lo que entendemos como patrimonio y cómo nos reconocemos dentro del Alto Valle para ir cambiando la mirada y pensar el turismo como una práctica de derecho social para conocer nuestros lugares, recuperar nuestra identidad, porque eso tiene que ver con recuperar la memoria histórica y la construcción de la ciudadanía”, comentó al respecto y agregó que “a veces transitamos espacios rurales y no lo vemos, solo los transitamos, la idea es conocerlos un poco mejor”.

Finalmente, dijo que el 30 de junio habrá un guía de turismo quien hablará de la gestión de turismo en la revalorización social del patrimonio cultural.

La entrevista completa