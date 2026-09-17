Luis Ángel Firpo pasó a la historia por su combate, en 1923, con Jack Dempsey, pues en esa pelea por el título mundial, el argentino, de un tremendo trompazo, sacó a su rival del ring; pero lo que no todos saben es que esa hazaña repercutió tan fuerte en América, que un club de fútbol de El Salvador decidió nombrarse a sí mismo con la identidad del boxeador, conocido como El Toro salvaje de las Pampas.

El club Tecún Omán, fundado ese mismo año en la ciudad de Usulután, El Salvador, cambió el nombre por Luis Ángel Firpo tras aquella pelea, y el equipo adoptó un toro en su escudo oficial, con los colores blanco, rojo y azul, inspirado por la indumentaria deportiva del boxeador, al fin y al cabo, un héroe, pese a haber perdido finalmente aquella épica contienda.

El 17 de octubre de 1951, casi tres décadas después de la fundación del equipo, el Toro Salvaje de las Pampas viajó a El Salvador. Llegó en calidad de embajador deportivo, como parte de la promoción de los Juegos Panamericanos.

Firpo viajó en un auto oficial de la embajada argentina, directo hacia la sede del club en Usulután. Al llegar, fue recibido por los directivos, los futbolistas de la época, las autoridades locales y una multitud de aficionados locales. La recepción incluyó hasta orquestas en vivo para homenajearlo.

El Club Deportivo Luis Ángel Firpo se consolidó como uno de los "cuatro grandes" del fútbol salvadoreño, con el apodo de los "Pamperos" o “Manudos”.

Ganó la copa nacional en 11 ocasiones:1988-89, 1990-91, 1991-92, 1992-93, Clausura 1998, Clausura 2000, Apertura 2007, Clausura 2008, Clausura 2013 y Apertura 2025.

Fue el primer equipo en la historia de los torneos nacionales de El Salvador en encadenar tres títulos consecutivos en formatos de torneos largos (temporadas 90-91, 91-92 y 92-93). Aquella generación dorada marcó una época dominando por completo el fútbol local.

En este 2026, tras pasar por momentos muy complejos, que incluyeron descensos deportivos y administrativos, la actualidad del Firpo es considerada como muy positiva. El club viene de romper una racha de 12 años sin coronas, tras proclamarse campeón del Torneo Apertura 2025.

Gracias a su reciente título, el Firpo regresó a los primeros planos de la región, disputando la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El equipo compite en las fases definitivas (cuartos de final) midiéndose ante equipos importantes, como el Olimpia, de Honduras.

Cada tanto, alguien recuerda, como lo hace este redactor ahora, aquel momento fundacional, cuando el boxeador argentino apodado El Toro de las Pampas hizo volar del cuadrilátero, en el corazón boxístico de los Estados Unidos, a Jack Dempsey.

Y se repite aquella decisión de emparentar dos deportes con un mismo nombre.