El Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura fue nominado a los Premios Martín Fierro de la Salud en la categoría “Acceso equitativo a la salud”, una distinción otorgada por APTRA que reconoce experiencias e iniciativas vinculadas al sistema sanitario argentino.

Cabe mencionar que en la misma terna se encuentran el Ministerio de Salud de Neuquén y la Fundación Favaloro, lo que ubica a la institución angosturense entre referentes nacionales en materia de accesibilidad y atención sanitaria.

En este contexto, la directora del hospital, Lorena Bentivegna, expresó su satisfacción por la nominación y remarcó que el reconocimiento trasciende a una institución en particular para alcanzar a todo el sistema público de salud que funciona en la localidad.

“Estamos muy orgullosos y agradecidos, y esto nos trae una gran responsabilidad”, señaló.

Dos propuestas impulsaron la nominación

Bentivegna explicó que la postulación surgió a partir de dos iniciativas desarrolladas en el ámbito local. Una de ellas estuvo vinculada a experiencias de usuarios que atravesaron procesos de acompañamiento dentro del sistema de salud de Villa La Angostura. La segunda fue presentada por una enfermera del equipo, Betiana Zenobi, y está relacionada con la atención de personas gestantes con singularidades neurosensoriales, contemplando adecuaciones específicas durante el embarazo y el parto.

Según explicó la directora, ambas experiencias reflejan una mirada centrada en la accesibilidad y en la adaptación de las prácticas sanitarias a las necesidades particulares de cada persona.

Un sistema que abarca hospital y centros de salud

Bentivegna destacó además que el sistema sanitario de Villa La Angostura está integrado por el hospital local y cuatro centros de salud, incluyendo uno ubicado en Villa Traful.

“Todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, la prevención, la promoción y las situaciones más complejas desde una dimensión más social se resuelven y se acompañan generalmente desde los centros de salud”, explicó.

En ese esquema, el hospital concentra las prestaciones de guardia e internación, siendo el único efector de la localidad que cuenta con esos servicios. En este sentido, la directora subrayó además una característica distintiva de la institución: la atención se brinda tanto a residentes como a turistas que visitan la región.

“La atención se brinda para toda la población por igual. Estamos orgullosos de que seamos salud pública y de poder regirnos bajo este paradigma de derecho, donde la accesibilidad es nuestra principal premisa”, afirmó.

“La salud es un derecho para todos”

Para Bentivegna, la nominación representa un reconocimiento colectivo al trabajo de los equipos de salud y a las políticas públicas que sostienen el sistema sanitario provincial.

“Este premio nos reconoce como trabajadores, como sistema de salud provincial y también como gestión provincial, donde la salud es un derecho para todos”, sostuvo.

La funcionaria agregó que el reconocimiento llega acompañado de una fuerte responsabilidad institucional.

“Estamos muy conscientes de que tenemos que seguir trabajando mucho y, sobre todo, sintiéndonos muy responsables por lo que nos toca acompañar”, expresó.

Nuevas inversiones para ampliar la atención

Durante la entrevista, Bentivegna también anticipó avances en proyectos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria de Villa La Angostura; entre ellos mencionó la próxima incorporación de un tomógrafo para el hospital y el avance de un nuevo centro de salud.

“Estamos muy contentos porque tenemos presupuesto y un terreno próximo a definir para la construcción de un nuevo centro de salud, que va a aumentar la capacidad operativa y la accesibilidad a distintas prestaciones”, indicó.

La directora concluyó agradeciendo el acompañamiento recibido por parte de la comunidad y destacó el impacto que tuvo la nominación entre vecinos y trabajadores del sistema: “Gracias por el cariño y la alegría que nos transmite esta nominación”.