La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó, mediante un juicio abreviado, a un médico anestesista del Hospital Durand por ejercer violencia obstétrica contra una paciente que se encontraba internada para un parto prematuro. La sentencia incluyó una pena contravencional y una serie de pautas de conducta que deberá cumplir durante un año.

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la mujer, quien relató los malos tratos recibidos durante el procedimiento. El fiscal Martín Perel, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 28, reunió además los testimonios de médicas neonatólogas que presenciaron lo ocurrido y respaldaron la acusación.

Según el expediente, cuando la paciente manifestó que tenía ganas de vomitar antes de recibir la anestesia, el profesional le respondió: “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela”. Durante la intervención también la trató de manera brusca, le gritó cuando expresó dolor y realizó comentarios despectivos tanto hacia ella como hacia el personal médico que la asistía.

Las médicas que declararon como testigos afirmaron que el anestesista utilizó una fuerza innecesaria al aplicar la anestesia, desestimó las quejas de la paciente y mantuvo un trato agresivo incluso durante el primer contacto de la madre con su bebé recién nacido.

Un informe elaborado por la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) concluyó que el caso constituyó violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, al considerar que existió un trato deshumanizado en un contexto de extrema vulnerabilidad y una relación desigual de poder entre el profesional y la paciente.

Como parte del acuerdo homologado por la Justicia, el médico deberá abstenerse de contactar o acercarse a la víctima, no podrá acercarse al Hospital Durand durante el plazo fijado por la sentencia, deberá realizar un curso sobre violencia de género y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.