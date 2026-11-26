Antes de cumplirse las 24 horas de la publicación de esta columna, esta mañana, poco después de las siete, un veloz operativo erradicó la vivienda precaria que una pareja había levantado contra la pared medianera de una casa, en el viejo tramo férreo que parte de Cipolletti y llega hasta Cinco Saltos.

Personal de Servicios Públicos del Municipio, y de Protección Ciudadana, estacionaron dos camionetas en ese lugar. Llegaron acompañados por la policía. En poco más de una hora, los trabajadores tiraron abajo la choza, tras aliviarla de su peso humano, es decir, la pareja que la construyó y la habitó durante algunas semanas.

El bosquecito de arbustos, que había servido de sostén y refugio, también fue erradicado. Cortaron el pasto alrededor, y en el lugar quedó solo una triste alacena despintada, restos de cosas innombrables, y las cenizas del fuego purificador que se inició por la atenta aplicación de la Ley.

Recuerdo que algo parecido sucedió hace dos años, pero en Neuquén, cuando todavía estaba la multitrocha de la ex ruta 22.

En la intersección de esa multivía, ahora en obra con destino a ser la “gran avenida”, habían crecido unos arbustos, bien apretados; y en el corazón vegetal de ese grupo verde, un homeless autóctono se había armado un precario ranchito.

Allí estuvo, durante algunas semanas, hasta que se publicó esa circunstancia. El trámite, en ese caso, también fue veloz: al otro día, no quedaban rastros del homeless, el ranchito, el arbusto, y el lugar lucía impecablemente limpio.

Las soluciones a estos problemas urbanos, que esconden dramáticas historias humanas, llegan rápido, mucho más rápido que las correcciones a la economía que, en definitiva, las produce: no habría ranchitos ni casitas precarias escondidas entre arbustos si la economía floreciera, y la sociedad estuviera, en principio, más satisfecha.

Pero hay, gente en la calle, y sin techo para guarecerse, por todos lados, mientras el debate continúa siendo el de la macroeconomía, la estabilidad o no, el dólar libre o regulado, el riesgo país bajo o alto, la inflación mucha o poca.

Y esto sucede en esta región, que está mejor, comparativamente, que otras regiones del país en el que vivimos todos, los con techo y los sin techo, los que viven bien, y los que viven mal, los sanos, y los enfermos.

Hace poco, cuando estuvo el Papa León XIV en Argentina, se enfatizó en su concepto de que la economía tiene que estar al servicio de las personas. Aunque parezca mentira, hubo gente, incluso periodistas, que repitieron el concepto como si fuera la primera vez que alguien lo hubiera mencionado.

En realidad, es algo que se sabe desde siempre: lo que ocurre es, simplemente, que la economía se pone al servicio de alguna gente, y no de toda la gente.

Y corregir eso, les aseguro, es más difícil que erradicar una casita al lado de las vías.