Grand Theft Auto 6, uno de los lanzamientos más esperados en el mundo de los videojuegos, ya se ha convertido en el objetivo de una serie de páginas web fraudulentas que prometen acceso anticipado al juego meses antes de su estreno oficial.
A pesar del deseo de los fanáticos por jugarlo cuanto antes, Rockstar Games aún continúa con el desarrollo del título y no ha confirmado ninguna modalidad de acceso anticipado. Por eso, cualquier sitio que ofrezca jugar GTA 6 antes del lanzamiento oficial debe ser considerado una estafa.
Advertencias sobre páginas fraudulentas
Desde Malwarebytes, reconocido programa anti-malware, advierten que estas páginas fraudulentas suelen ofrecer supuestos accesos VIP o versiones anticipadas a cambio de pagos en criptomonedas como Bitcoin, USDT o Ethereum. “Si pagas, no recibes nada y, dado que el pago se realiza en criptomonedas, normalmente no hay forma de recuperar el dinero”, advierten en su comunicado.
Estas webs fraudulentas están diseñadas para aparentar exclusividad y calidad, con imágenes de Vice City en neón, logos oficiales de GTA 6 y autos de lujo, todo para crear una sensación de urgencia y atraer a los usuarios. Algunas incluso cobran hasta 250 dólares por este acceso falso.
La popularidad de GTA 6 hace que este tipo de estafas sean especialmente efectivas. Después del éxito masivo de GTA V, que se posiciona como el segundo juego más vendido de la historia, los delincuentes aprovechan la expectativa para engañar a los jugadores.
Desde Rockstar han aclarado que el único proceso oficial disponible es la reserva anticipada del juego, que estará disponible para activar próximamente, pero no existe ninguna venta de acceso anticipado para jugar antes del lanzamiento.
El lanzamiento oficial de GTA 6 está programado para el 19 de julio de 2026 y estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, los usuarios deben desconfiar de cualquier oferta que prometa jugar el título antes de esa fecha.