Salta ya cuenta con sus postulados para la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el prestigioso reconocimiento internacional impulsado por ONU Turismo que resalta a pueblos rurales que conservan su patrimonio cultural y promueven el turismo sostenible.

La provincia del norte argentino ha elegido a tres localidades emblemáticas de los Valles Calchaquíes como candidatas para esta distinción: Cachi, Molinos y San Carlos. Estas comunidades buscan destacarse entre los pueblos rurales más importantes del mundo por su identidad cultural y su compromiso con el desarrollo turístico sostenible.

Salta postula tres pueblos para los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

3 pueblos postulados en la edición de los Best Tourism Villages

Cachi fue seleccionado por su notable riqueza paisajística, las tradiciones arraigadas y el vínculo profundo de su comunidad con la identidad regional. Sus construcciones históricas y los imponentes paisajes montañosos forman parte de los principales atractivos que sustentan su postulación.

Molinos, por su parte, destaca por su patrimonio histórico y las experiencias vinculadas al turismo del vino, junto con las propuestas rurales que atraen a visitantes nacionales e internacionales cada vez en mayor número.

San Carlos, reconocido por sus artesanías tradicionales y la hospitalidad de sus habitantes, mantiene vivas las expresiones culturales típicas del norte argentino, representando uno de los rincones más auténticos y antiguos de la provincia.

La iniciativa Best Tourism Villages reconoce anualmente a pueblos rurales que sobresalen por la conservación de sus bienes culturales y naturales, el desarrollo de servicios turísticos y la implementación de prácticas sostenibles e innovadoras. En esta edición, Argentina alcanzó un récord histórico con 55 postulaciones provenientes de 20 provincias.

Las candidaturas de Salta fueron elaboradas con el apoyo técnico del Ministerio de Turismo y Deportes provincial, que acompañó a los municipios en la preparación de la documentación requerida para esta convocatoria internacional.

Los destinos seleccionados en la instancia nacional representarán a Argentina ante ONU Turismo, en busca de posicionarse como referentes mundiales del turismo rural sostenible y la preservación cultural.