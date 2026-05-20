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Premios ONU Turismo

Salta postula tres pueblos para los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo: cuáles son

Cachi, Molinos y San Carlos representan a la provincia norteña en la convocatoria que destaca localidades rurales con identidad cultural y turismo sostenible a nivel internacional.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 09:10
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Salta postula tres pueblos para los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

Salta ya cuenta con sus postulados para la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el prestigioso reconocimiento internacional impulsado por ONU Turismo que resalta a pueblos rurales que conservan su patrimonio cultural y promueven el turismo sostenible.

La provincia del norte argentino ha elegido a tres localidades emblemáticas de los Valles Calchaquíes como candidatas para esta distinción: Cachi, Molinos y San Carlos. Estas comunidades buscan destacarse entre los pueblos rurales más importantes del mundo por su identidad cultural y su compromiso con el desarrollo turístico sostenible.

Salta postula tres pueblos para los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

3 pueblos postulados en la edición de los Best Tourism Villages

Cachi fue seleccionado por su notable riqueza paisajística, las tradiciones arraigadas y el vínculo profundo de su comunidad con la identidad regional. Sus construcciones históricas y los imponentes paisajes montañosos forman parte de los principales atractivos que sustentan su postulación.

Molinos, por su parte, destaca por su patrimonio histórico y las experiencias vinculadas al turismo del vino, junto con las propuestas rurales que atraen a visitantes nacionales e internacionales cada vez en mayor número.

San Carlos, reconocido por sus artesanías tradicionales y la hospitalidad de sus habitantes, mantiene vivas las expresiones culturales típicas del norte argentino, representando uno de los rincones más auténticos y antiguos de la provincia.

La iniciativa Best Tourism Villages reconoce anualmente a pueblos rurales que sobresalen por la conservación de sus bienes culturales y naturales, el desarrollo de servicios turísticos y la implementación de prácticas sostenibles e innovadoras. En esta edición, Argentina alcanzó un récord histórico con 55 postulaciones provenientes de 20 provincias.

Las candidaturas de Salta fueron elaboradas con el apoyo técnico del Ministerio de Turismo y Deportes provincial, que acompañó a los municipios en la preparación de la documentación requerida para esta convocatoria internacional.

Los destinos seleccionados en la instancia nacional representarán a Argentina ante ONU Turismo, en busca de posicionarse como referentes mundiales del turismo rural sostenible y la preservación cultural.

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