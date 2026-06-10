República Dominicana se posiciona como uno de los destinos caribeños preferidos por los argentinos, con un aumento en llegadas turísticas, según datos oficiales del Ministerio de Turismo dominicano.

Sin embargo, el país enfrenta un fenómeno natural sin precedentes: la presencia de 38 millones de toneladas métricas de sargazo, una microalga que invade las playas de la región entre abril y septiembre, generando molestias visuales y olfativas que afectan la experiencia de los visitantes.

Sargazo en varios lugares caribeños pero no en Miches

En este contexto, Miches emerge como una alternativa única. Ubicado al noreste de República Dominicana, este municipio costero en la Bahía de Samaná se caracteriza por sus playas vírgenes y la ausencia casi total de sargazo, gracias a la orientación de su península, que actúa como barrera natural desviando las algas hacia otras zonas.

Miches, el paraíso caribeño sin sargazo que conquista a turistas argentinos

La ubicación estratégica de Miches permite que las corrientes marinas que transportan el sargazo fluyan hacia el oeste, evitando que estas algas impacten sus orillas. Aunque se trata de un fenómeno natural impredecible, es poco común que el sargazo alcance sus costas.

Para los turistas, Miches ofrece una experiencia tranquila y familiar. En Playa Esmeralda, uno de sus principales atractivos, se encuentra Viva Miches by Wyndham, un resort all inclusive con 535 habitaciones distribuidas en seis categorías. El hotel cuenta con cinco restaurantes, spa, un kids club especializado y un parque acuático seguro para niños.

Las actividades dentro del hotel incluyen clases de baile, tiro al arco y deportes acuáticos como kayak, stand up paddle y paseos en catamarán a vela. Además, se pueden contratar excursiones para disfrutar de atardeceres en el mar y chapuzones en bancos de arena.

Más allá del resort, los visitantes pueden explorar sitios cercanos como Montaña Redonda, que ofrece vistas panorámicas de la Bahía de Samaná y sus lagunas, o visitar una plantación de arroz y una fábrica de aceite de coco. Otro destino destacado es el Parque Nacional Los Haitises, reconocido por sus manglares, cuevas con pictografías indígenas y por haber sido escenario de películas como Jurassic Park y Piratas del Caribe.

Miches se presenta como un destino en desarrollo que conserva la autenticidad de sus playas vírgenes y ofrece un ambiente relajado, con pocos hoteles y mucha tranquilidad, a tan solo una hora y media desde el aeropuerto de Punta Cana.