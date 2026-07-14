Con la llegada de las vacaciones de invierno, crece la búsqueda de opciones accesibles para compartir en familia sin gastar demasiado. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se pueden encontrar numerosas propuestas culturales, históricas y recreativas con acceso gratuito o de bajo costo.

Entre museos, edificios emblemáticos, parques temáticos y recorridos históricos, hay alternativas diseñadas tanto para niños como para adultos, muchas de ellas poco conocidas por el público general. Algunas actividades requieren inscripción previa o pueden incluir un costo adicional, por lo que se recomienda informarse antes de asistir.

Estas son 15 opciones gratuitas para recorrer durante el receso escolar

1. Museo del Automóvil Club Argentino (Palermo): Ubicado sobre la avenida del Libertador, exhibe una destacada colección de autos clásicos y deportivos que marcaron distintas épocas del automovilismo nacional. Funciona de lunes a viernes de 10 a 17:30.

2. República de los Niños (La Plata): Un paseo ideal para familias por sus edificios inspirados en cuentos infantiles y amplios espacios verdes. El predio está abierto todos los días de 7 a 22, aunque actualmente se cobra una entrada de aproximadamente $2.000 por persona.

3. Tranvía Histórico de Buenos Aires (Caballito): Permite recorrer el barrio a bordo de tranvías restaurados que circularon durante buena parte del siglo XX. Funciona sábados, domingos y feriados de 15 a 18.

4. Casa Museo María Elena Walsh (Villa Sarmiento): A pocas cuadras de la estación Ramos Mejía, ofrece una mirada sobre la vida y obra de la reconocida escritora argentina. Abre de miércoles a domingos de 11 a 18.

5. Planetario de La Plata: Dentro del Paseo del Bosque, ofrece funciones educativas y astronómicas los sábados, domingos y feriados con cuatro presentaciones entre las 15 y las 19.

6. Congreso de la Nación Argentina: Las visitas guiadas permiten conocer el Palacio Legislativo, su arquitectura y la historia parlamentaria. Se recomienda reservar con anticipación.

7. Museo de la Cárcova (Puerto Madero): Dependiente de la Universidad Nacional de las Artes, exhibe réplicas de esculturas clásicas y una colección artística importante. Abre de martes a domingos de 10 a 17.

8. Museo Nacional de Arte Oriental: Ubicado en el Centro Cultural Borges, reúne colecciones de arte asiático. Puede visitarse de miércoles a domingos entre las 14 y las 21.

9. Museo Nacional de Bellas Artes: Uno de los museos más importantes de América Latina, con obras de artistas nacionales e internacionales. Abre de martes a domingos.

10. Museo Nacional del Cabildo: Frente a Plaza de Mayo, conserva la historia colonial y de la Revolución de Mayo. Funciona de miércoles a domingos.

11. Torre Ader (Villa Adelina): Un mirador de estilo europeo con una vista panorámica del conurbano bonaerense.

12. Museo Nacional de Arte Decorativo: Instalado en un antiguo palacio porteño, combina arquitectura, jardines y una valiosa colección de mobiliario y arte.

13. Quinta Los Ombúes (San Isidro): Una casona histórica vinculada a los primeros años de la independencia argentina, rodeada de un parque con vistas al Río de la Plata.

14. Palacio Belgrano-Otamendi (San Fernando): Residencia señorial que funciona como museo y centro cultural, con salones originales y exposiciones temporarias.

15. Museo Histórico Sarmiento (Belgrano): Espacio dedicado a la vida y legado de Domingo Faustino Sarmiento, con documentos y objetos personales vinculados a la historia argentina.

15 opciones gratuitas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Estas propuestas permiten aprovechar el receso invernal con actividades culturales y recreativas sin necesidad de un gran gasto, promoviendo el acceso al patrimonio y la historia local para toda la familia.