El histórico Obelisco de Buenos Aires sumó una nueva propuesta turística que permite ingresar a su interior y acceder a un mirador ubicado a más de 65 metros de altura, desde donde se obtienen vistas panorámicas únicas del centro porteño. La experiencia, disponible desde hace pocos meses, habilita por primera vez visitas regulares al interior del monumento más emblemático de la ciudad.

El recorrido es breve, accesible y se integra fácilmente en cualquier plan por el microcentro.

Cómo es la visita al mirador del Obelisco

El recorrido comienza con una introducción breve sobre la historia del monumento inaugurado en 1936, su construcción y el rol simbólico que tuvo a lo largo de décadas en celebraciones populares, manifestaciones y momentos clave del país. Luego, los visitantes ascienden en ascensor hasta la parte superior del Obelisco. Este detalle es importante: anteriormente el acceso interno era muy limitado y requería escaleras técnicas, por lo que la nueva modalidad facilita el ingreso general.

Una vez arriba, se accede a un mirador con cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales. Desde allí se pueden observar:

La Avenida 9 de Julio en toda su extensión

La intersección con la Avenida Corrientes

Las cúpulas históricas del centro porteño

El movimiento urbano característico de la zona

La altura supera los 65 metros y ofrece una perspectiva poco habitual incluso para quienes viven en la ciudad.

En qué horarios se puede subir al mirador del Obelisco

Las visitas están organizadas en distintos turnos a lo largo del día:

Entre las 9 y las 12: ideal para vistas con luz matinal clara

Entre las 12:15 y las 16: buena franja para fotografía urbana

Entre las 16:15 y las 19: permite observar el cambio de luz sobre la ciudad

Entre las 19:15 y las 20:45: recomendado para disfrutar el paisaje nocturno iluminado

Cada horario ofrece una experiencia visual distinta del centro porteño.

Las entradas se sacan en el sitio Web “Mirador Obelisco” del GCBA.

El acceso al mirador del Obelisco de Buenos Aires es con reserva previa online y turno asignado con día y horario específico. Los valores actuales son:

$18.000 para residentes argentinos (con acreditación)

$36.000 para visitantes extranjeros

Las entradas se adquieren exclusivamente a través del sitio oficial habilitado para la experiencia, donde además se puede consultar una galería de imágenes tomadas desde la cima del monumento.