La pista de Atletismo, las risas entre compañeros, los nervios antes de correr y el entusiasmo de participar volvieron a llenar de energía a Senillosa. Con más de 13 mil estudiantes inscriptos en toda la provincia, ReCreo Neuquén puso en marcha su segunda edición y confirmó que el deporte sigue siendo uno de los grandes puntos de encuentro para miles de jóvenes neuquinos.

La apertura oficial se realizó en la Ciudad Deportiva de Senillosa y reunió a más de 200 estudiantes secundarios de distintas localidades de la región Confluencia. Allí, chicos y chicas de escuelas públicas y privadas compartieron una jornada cargada de competencia, compañerismo y actividades recreativas que marcaron el inicio de un programa que recorrerá gran parte de la provincia.

Participaron alumnos del CPEM N° 8 y N° 27, la EPEA N° 2 de Plottier, la EPET N° 18 de Senillosa y el CPEM N° 9 de Villa El Chocón, en una jornada donde el verdadero protagonismo estuvo puesto en los estudiantes y en las ganas de participar.

Las actividades deportivas incluyeron carreras de velocidad, salto en alto, lanzamiento de peso y postas por relevos, organizadas en distintas estaciones rotativas para que todos pudieran formar parte. Más allá de los resultados, el foco estuvo puesto en la integración, el movimiento y la posibilidad de compartir experiencias con chicos de otras escuelas y localidades.

La propuesta, que en 2025 tuvo una primera experiencia positiva, este año creció fuerte tanto en convocatoria como en disciplinas. ReCreo Neuquén no solamente apunta al deporte competitivo, sino también a generar espacios donde los adolescentes puedan expresarse, vincularse y desarrollar actividades culturales y recreativas.

Por eso, además de las competencias deportivas, esta edición sumó disciplinas artísticas como música, teatro, danza, fotografía, dibujo, pintura, letras y videominuto, ampliando el abanico para que cada estudiante encuentre un espacio donde sentirse parte.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que combina instancias participativas y recreativas con otras competitivas. Mientras los cursos más chicos trabajarán mediante talleres y encuentros formativos, los estudiantes de años superiores tendrán etapas distritales, regionales y finales provinciales en distintas disciplinas.

El movimiento recién empieza. Durante las próximas semanas, ReCreo Neuquén continuará desarrollándose en localidades como Varvarco, Villa La Angostura, Chos Malal y la ciudad de Neuquén, donde también comenzarán las actividades artísticas.

Con miles de jóvenes anotados y escuelas movilizadas en toda la provincia, la propuesta volvió a dejar una imagen fuerte: cuando el deporte, la cultura y la juventud se encuentran, el resultado siempre termina siendo mucho más grande que una competencia.