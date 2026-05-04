El sábado 9 de mayo, las instalaciones de Ciudad Deportiva serán escenario a partir de las 16 de una atractiva propuesta denominada Session Deporte Urbanos NQN, una jornada que integra actividades deportivas con expresiones culturales y espacios recreativos en un ámbito accesible e inclusivo.

La iniciativa promovida por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, es gratuita y abierta a toda la comunidad; la misma, se proyecta convertirse en un evento de carácter anual con proyección territorial en diferentes puntos de la provincia.

El objetivo de este encuentro es reunir a los jóvenes, deportistas urbanos y familias, con el fin de generar un espacio inclusivo en dónde se integren deporte, arte y recreación.

Disciplinas clásicas de esa modalidad como el skate, BMX cronometrada, básquet 3x3, rollers, parkour (modalidad speed), slackline,batallas de freestyle, graffiti, un provincial de breaking, carrera de camicletas, no solo son prácticas deportivas sino también formas de identidad y construcción social.

Además de estas competencias habrá también: clínica de ajedrez, E-sports (juego libre y torneo EA FC 26), escalada, boxeo y fuerza de brazos, actividades que se desarrollarán en espacios delimitados dentro del mismo predio de Lanín al 1900 permitiendo la participación organizada y segura de los asistentes.

El encuentro contará con un sector destinado a emprendedores locales y en el predio también se dispondrá un espacio gastronómico. La jornada será acompañada por actividades recreativas familiares, música con un disc-jockey en vivo y sorteos.

Las personas interesadas en las actividades, podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/subsecretariadedeportesnqn

Origen de los Juegos Urbanos

Esta alternativa se proyectó con la intención de consolidar un espacio en consonancia con el desarrollo y el crecimiento que, desde el cambio de milenio con la popularización de la cultura urbana, están teniendo en el mundo los Juegos Urbanos que justamente nacen como respuesta a la necesidad humana de recreación, la adaptación a los espacios públicos de las ciudades como así también a nuevas formas de socialización y expresión física.

A diferencia de los juegos tradicionales, estas actividades suelen aprovechar el mobiliario público de las ciudades como bancos, escaleras, muros y otros obstáculos como parte de la acción para lograr desplazamiento.

El crecimiento sostenido de esta modalidad que se originó como una forma de canalizar el ocio callejero se convirtió, con el tiempo, en competencia formal que alcanzó incluso reconocimiento olímpico con su incorporación al programa a partir de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires 2018.

Tres años después tuvieron su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio 2020, competencia que finalmente se realizó en 2021 como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

El rápido desarrollo alcanzado por esta modalidad llevó a las autoridades del deporte nacional a darle también un espacio propio, primero integrando el programa de los Juegos Nacionales Evita en 2023 (sede Tecnópolis) y recientemente ya con un espacio independiente tras el lanzamiento esta semana de la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) para mayores de 18 años que tendrá su primera edición en la ciudad bonaerense de Islas Malvinas entre el 29 de octubre y 1 de noviembre.

Se espera para esa fecha la participación de más de 1.000 atletas de todo el país, mayores de 18 años, quienes competirán en nueve disciplinas: skateboarding, BMX, breaking, básquet 3×3, béisbol 5, roller freestyle, parkour, escalada y ajedrez. Muchos de los representantes neuquinos que tendrá esa competencia seguramente estarán compitiendo en el encuentro del sábado 9 de mayo.