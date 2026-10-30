Cutral Co vivió una de las jornadas más importantes de su historia deportiva el 5 de mayo de 2010. Aquella noche, Diego Armando Maradona, por entonces entrenador de la Selección Argentina, desembarcó en la comarca petrolera para conducir al equipo nacional en un encuentro amistoso frente a Haití, disputado en el estadio Coloso del Ruca Quimey, de Alianza, hoy llamado "Pedro Ducas".

La presencia de Diego generó una enorme expectativa. Miles de personas se acercaron al estadio para ver de cerca al máximo ídolo del fútbol argentino, que por entonces preparaba al seleccionado para el Mundial de Sudáfrica. La ovación al momento de su ingreso al campo de juego fue uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Previo al mundial de Sudáfrica, Maradona estuvo con la selección en Cutral Co.

El partido también tuvo un carácter solidario, ya que buscaba colaborar con Haití, que había sufrido un devastador terremoto en enero de ese año.

Dentro de la cancha, Argentina impuso condiciones y consiguió una contundente victoria por 4 a 0. Facundo Bertoglio abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo y Martín Palermo amplió la diferencia a los 43. En el complemento, Sebastián Blanco convirtió el tercero y nuevamente Bertoglio selló el resultado.

El encuentro contó con nombres importantes y algunas particularidades. Ariel Ortega fue el capitán del equipo argentino y tuvo su última presentación con la camiseta nacional. También estuvieron Martín Palermo, Patricio Toranzo, Ariel Garcé y Juan Mercier, entre otros futbolistas.

Para Maradona, aquella presentación formó parte de la preparación del seleccionado rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde Argentina llegaría hasta los cuartos de final.

A más de 16 años de aquella noche, la visita de Diego sigue siendo un recuerdo imborrable para Cutral Co, Alianza y todo el deporte neuquino. Una oportunidad única en la que la comarca petrolera se convirtió en el escenario de la Selección Argentina y recibió a uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.