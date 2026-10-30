El 7 de noviembre de 1989, Diego Maradona y Claudia Villafañe protagonizaron uno de los acontecimientos sociales más importantes de la Argentina. El futbolista y su pareja organizaron una boda que trascendió cualquier festejo tradicional y convirtió al Luna Park en el escenario de una noche extraordinaria. Con alrededor de 1200 invitados, la celebración reunió a figuras del deporte, la política y el espectáculo.

La historia de amor había comenzado varios años antes, cuando Diego le pidió a Claudia que fuera su novia con una botella de sidra y un sencillo anillo. Para entonces, la pareja ya tenía dos hijas: Dalma y Gianinna, y vivía en Italia. Antes de llegar a la gran fiesta, los novios pasaron por el Registro Civil y luego celebraron una ceremonia religiosa en la Basílica del Santísimo Sacramento.

Uno de los grandes protagonistas de aquella jornada fue el vestido de la novia. Diseñado por Elsa Serrano, tenía bordados de perlas, mostacillas y canutillos, una cola de cuatro metros y una confección que demandó materiales traídos de distintos países. Cuatro costureras trabajaron en la pieza, cuyo valor rondaba los 30 mil dólares. El propio Maradona quedó encantado con el resultado y definió el look de Claudia como "divino". Ella, por su parte, reveló que la prenda pesaba ocho kilos.

La llegada al Luna Park se produjo a bordo de un Dodge Phantom descapotable de 1937. El estadio había sido transformado por completo para recibir a los invitados: 29 camiones trasladaron 4200 plantas y un equipo de trabajadores montó una escenografía que ocultaba las tribunas. La decoración incluyó cortinas acrílicas, alfombras, una imponente araña de seis metros y una plataforma especialmente construida para el baile de los recién casados.

Entre las personalidades que participaron estuvieron Susana Giménez, Carlín Calvo, Fito Páez, Sergio Denis, Hugo Sofovich, Claudio Caniggia y Mariana Nannis. También asistieron integrantes de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, con Carlos Bilardo entre ellos. Desde Italia llegaron dirigentes y allegados al Napoli, entre ellos Corrado Ferlaino y Antonio Matarrese. Guillermo Coppola, representante de Diego, recordó aquella celebración como "la mejor del siglo. La mejor de la historia".

La fiesta tuvo momentos inolvidables. El menú incluyó caviar, salmón ahumado, langostinos, centollas y una extensa variedad de platos. Para acompañar la comida se sirvieron cientos de litros de vino, champagne y gaseosas. Durante la noche, Maradona también dejó en claro su pasión futbolera al exclamar: "Aguante Boca. No te mueras nunca, Boca". Más tarde, los novios eligieron "El Danubio azul" para protagonizar el tradicional vals.

El amor eterno entre Diego y Claudia

El amor eterno entre Diego y Claudia

Otro de los grandes atractivos fue la torta de casamiento, de la que colgaban 100 cintas blancas. Cada una escondía un anillo de oro destinado a las mujeres solteras, aunque uno de los obsequios tenía brillantes. La afortunada fue Cali Maradona, hermana del Diez. Además, hubo regalos de enorme valor, entre ellos una sopera de plata, vajilla de porcelana y piezas exclusivas adquiridas en Italia y Argentina.

La celebración se extendió hasta las 7:45 de la mañana, cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe abandonaron el estadio en un Mercedes Benz verde, mientras otro vehículo similar buscaba despistar a los periodistas que aguardaban afuera. Al día siguiente viajaron a Capri, Italia, para disfrutar de su luna de miel junto a Dalma y Gianinna. Tres décadas después, las fotografías de aquella boda siguen siendo un registro de una noche en la que el Diez convirtió su casamiento en un acontecimiento inolvidable.

El amor eterno entre Diego y Claudia