Aguero contó cómo vivió Messi la consagración

La Copa América se sigue disfrutando en cada rincón el país. El hecho de haber cortado una sequía de 28 años sin títulos significó una alegría enorme para toda la población, pero principalmente para Lionel Messi, quien consiguió su primer trofeo con la camiseta de la Selección Mayor. Uno de sus más cercanos amigos es Sergio Agüero, quien revivió en primera persona lo sucedido en el estadio Maracaná.

Antes de tomar el avión hacia Madrid, para posteriormente enfilar el rumbo hacia Barcelona con la misión de entrenarse con su nuevo club, el Kun charló con ESPN. “Es una felicidad diferente, increíble. Difícil explicar la sensación. No lo podíamos creer, estábamos shockeados. Hasta que llegamos al predio de la AFA no lo podíamos creer, contra Brasil, en Brasil”, arrancó el ex Manchester City.

Por otro lado, contó la intimidad del festejo y cómo reaccionó Messi, próximo compañero en el blaugrana. “Leo estaba muy emocionado, era el que más lo necesitaba. Él ya había ganado muchos títulos, pero sabía que un título con la Selección le iba a dar ese plus de alegría que necesitaba para estar más tranquilo y relajado, porque consiguió lo que quería. Leo se lo merecía. Está muy feliz, y nos damos cuenta que su felicidad es la de nosotros”, agregó Agüero sobre su amigo.

Para cerrar, explicó cuál fue su rol dentro del plantel, más allá de no sumar tanto tiempo de juego: “Me tocó estar en muchas competiciones con la Selección, y en varias como suplente, y lo único que tengo que hacer es estar con el grupo, apoyar para que todos se sientan bien. Quería trasladar un mensaje de experiencia para que estén cómodos todos. Más allá de que uno siempre quiere jugar, me sentí muy bien. Con Scaloni siempre tuve la mejor. Es un lindo grupo, joven. Y nos sentimos con mucha confianza para decir las cosas”.