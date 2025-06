Jimena Barón confesó por qué le puso Arturo a su hijo y por qué todavía no reveló su rostro

Jimena Barón recibió a su segundo hijo hace sólo unos días, por lo que se alejó de las redes sociales para que toda su atención esté centrada en el pequeño. Sin embargo, en las últimas horas se tomó un recreo y aprovechó para volver a conectar con sus seguidores. Esto la llevó a responder preguntas, despejar dudas y revelar detalles sobre el pequeño Arturo.

Para comenzar, Jimena Barón contó la razón por la que se alejó de las redes sociales, lo cual la llevó a mostrar que su atención estaba puesta en su bebé: "Mi situación es que estoy 24/7 así". Sin embargo, reapareció para contar sus primeras sensaciones post parto: "Hablé con una puericultora, vos decís que paja que venga alguien a tu casa, pero la recomiendo muchísimo, porque me ayudó un montón".

Sin embargo, reveló que está al tanto de los mensajes que le envían o los comentarios que le hacen, por lo que respondió una de las preguntas que más se leen: “¿Por qué no lo muestro? Porque nació hace dos semanas y un día tiene cara de bulldog, al día siguiente parece un salchicha, al rato parece una ardilla... Está como formándose, nació de 38 semanas. Cuando esté bien formadito lo mostramos”.

Tras prometer que lo mostrará durante las próximas semanas, habló sobre el parto, ya que aclaró qué decisiones tomó en este sentido: “Pesó 3,300 kg. Fue parto vaginal sin anestesia, sin nada, porque soy del team 'me da pánico todo', lo que a muchas mujeres les pasa lo contrario. Pánico que me toquen. No me gustan las intervenciones. Parto vaginal sin anestesia como lo tuve a Momo. ¿Dolió? Sí, claro. Lo conocí a Satanás. Y después la 'cachochi' perfecta. Desgarro no, tajito no, toda perfecta”.

En lo que respecta al nombre, que fue otro de los temas que se hablaron, Jimena Barón aseguró que lo tenía decidido hace tiempo: “O sea, yo re Susanita siempre quise ser mamá, a los 15 años hice un bordado con el nombre Helena si tenía una nena y Arturo era el nombre para varón que me gustaba”.

“¿Por qué? Por el rey Arturo, porque siempre pensé que mi hijo iba a ser el rey de mi vida y al pensar en rey se me vino el nombre de Arturo. Y además me gusta porque el nombre Arturo tiene un dejo a mate, a bien argentino”, aseguró sobre lo que la hizo inclinarse por éste en su elección.