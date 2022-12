Infidelidades y broncas, los porqué del adiós de Bélgica

La decepcionante versión de Bélgica en este Mundial de Qatar tiene varias aristas y las derrotas ante Marruecos y Croacia fueron solo pinceladas de la crisis que atravesó el equipo. Y no solo deportiva, sino en el propio corazón de la selección. La generación de oro del fútbol belga se desmorona desde dentro por temas extradeportivos.

El rotativo francés L’Equipe informó de la última controversia en el seno del equipo: jugadores y cuerpo técnico mantuvieron una reunión en la que nadie se guardó nada y se reprocharon diferentes problemas. La revista gala detalló que Romelu Lukaku intentó mediar, pero la situación ya era insalvable y de poco sirvió. El delantero del Inter hasta tuvo que intervenir en una fuerte discusión entre Vertonghen, De Bruyne y Eden Hazard.

Si se quiere entender cuándo Bélgica abrió su propia “Caja de Pandora” hay que mirar hacia atrás. El medio belga RTL explicó que, en la actualidad, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois no se hablan y no tienen contacto alguno desde hace años; nueve, en concreto. Todo se originó en 2013, cuando la entonces novia del mediocampista del Manchester City, Caroline Lijnen, viajó a Madrid y se quedó con el actual arquero del Real Madrid. El encuentro entre Courtois y Lijnen subió de intensidad y la infidelidad pertinente provocó una rotura total de la relación entre los dos compañeros de equipo

Casi una década de crispación dinamitaron a la selección belga en la Copa del Mundo. Las declaraciones previas de De Bruyne y la respuesta tajante de Jan Vertonghen fueron solo un capítulo más de la autodestrucción de la Generación Dorada. El jugador del City reconoció que "no tenían ninguna opción de ganar la Copa del Mundo porque eran demasiado viejos", a lo que el defensor del Anderlecht respondió que supone que "el equipo ataca mal porque también son demasiado viejos delante".

Como era de suponer, los jugadores belgas restaron peso a los conflictos. "No hubo gran cosa, todo lo que se dice es exagerado. Hemos tenido una reunión ayer y hemos hablado de muchos temas", declaró Hazard sobre la pelea que tuvo que parar Lukaku. Thibaut Courtois también quiso añadir su versión: "Se contó una historia que no existió. Por supuesto, todos estamos decepcionados, pero nadie se gritó el uno al otro. Es una locura pensar eso. Dentro trabaja mucha gente a parte de los jugadores, puede que alguien dijera algo. No tenemos la necesidad de buscar a quien haya filtrado algo. Eso sí, si le encontramos, será su último día en el equipo", amenazó el portero.