Canelo se rectificó y pidió perdón a Messi

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí, aseguró Saul Canelo Alvarez, tras su desafortunada declaración contra el capitán argentino

Con esta primera intervención a través de sus redes sociales, Canelo quiso poner punto final a la polémica que le rodeó en los últimos días desde que Argentina derrotó a México en la fase de grupo del Mundial de Qatar 2022, y tras el cual se pudo ver a Messi celebrar en el vestuario caminando por encima de una camiseta de México, lo que desató la furia de Canelo.

Tras sus mensajes amenazantes, y la respuesta de personalidades como Kun Agüero o Miguel Layún, exinternacional mexicano, el boxeador insistió en su postura, para finalmente rectificar en frío que se “dejó llevar por un primer impulso”.

Saúl Canelo Álvarez se encuentra fuera de escena de forma momentánea con motivo de la cirugía a la cual se sometió en la mano izquierda. Aunque no ha tomado decisiones en torno a su futuro sí ha brindado pistas sobre cuál sería su próximo rival. El principal candidato en su radar es Dmitry Bivol, pero una decisión tomada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) podría cambiar de forma radical el rumbo de su carrera.

En el marco de la Convención Anual número 60 del CMB, realizada en Acapulco, Guerrero, el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, dio a conocer cuál será el futuro del campeón en la categoría de las 168 libras. En ese sentido, se confirmó la realización de una pelea obligatoria entre Caleb Plant y David Benavidez, pues el ganador se convertirá en el retador obligatorio por el título del tapatío.

De acuerdo con el periodista especializado en la disciplina, Salvador Rodríguez, el promotor de David Benavidez, Sampson Lewkowicz, solicitó al CMB una pelea semifinal para definir al próximo contendiente. El evento podría realizarse en el mes de marzo del año próximo.

Cabe mencionar que, en caso de que David Benavidez sea el vencedor de la pelea, Canelo tendría que romper su dicho de no medirse ante ningún mexicano encima del ring. Por otro lado, estaría obligado a enfrentar a un personaje que ha denostado en ocasiones anteriores al argumentar que no cuenta con nivel suficiente al no haberse medido con ningún campeón del mundo en años anteriores.