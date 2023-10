Juegan Boca-River y se para el país

En encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, donde se disputan la mayoría de los clásicos del fútbol argentino, el derby más importante del país se jugará desde las 14 en el Alberto J. Armando, La Bombonera de Buenos Aires, entre Boca Juniors y River Plate que será dirigido por el árbitro Andrés Merlos, que será debutante en un partido entre Xeneizes y Millonarios, en partido clave para ambas escuadras que tienen como objetivo de clasificar a los cuartos de final del certamen local

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Los de La Ribera vienen de igualar 0 a 0 frente a los brasileños de Palmeiras de San Pablo entre semana por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América, con la atención puesta en la revancha del próximo jueves 5 de octubre en el Allianza Parque. En lo que refiere a la Copa de la Liga Profesional, se ubica en la novena posición de la Zona B con siete puntos, a cinco del puntero Racing Club de Avellaneda. Por ese motivo el entrenador Jorge Almirón prepara un once que sería completamente alternativo. En principio, según lo que ensayó, el único que repetiría con respecto al jueves sería el arquero Sergio "Chiquito" Romero. El resto serían todos los que no estuvieron de arranque ante el "Verdao" y volvería a apostar por un 4-3-3 con Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson en la delantera.

Sergio Romero el único de los que jugó el jueves que será de la partida ante River



En cuanto a las ausencias, el director técnico no podría contar con el zaguero central Marcos Rojo, quien fue concentrado para el Superclásico pero padece una sobrecarga en el gemelo sufrida en el enfrentamiento con los paulistas y lo preservarán. A su vez, Luca Langoni sigue preparando su vuelta tras los cuatro desgarros consecutivos en el isquiotibial derecho.

Los de Nuñez empataron 1 a 1 contra Banfield en el Sur por la fecha anterior del torneo local, que todavía lo ubica como el campeón y líder de la tabla anual. Aunque marcha cuarto en la Zona A del certamen y está metido en los puestos de clasificación a la siguiente ronda, arrastra una deuda jugando fuera de casa: lleva siete partidos sin ganar, además de jugar mal cuando sale del Monumental Más.

Otra racha que intentará cortar es la de las victorias en La Bombonera. El Millonario no gana en Brandsen 805 desde el 23 de septiembre del 2018. En aquella ocasión, venció a Boca por 2-0 con sendos golazos de Ignacio Scocco y Gonzalo "Pity" Martínez, que dirá presente en la cancha del eterno rival después de regresar de su lesión ligamentaria en el sur del Gran Buenos Aires. La principal duda que conserva el cordobés Martín Demichelis a horas del pitazo inicial, es quién ocupará el lateral derecho. En las prácticas probó con Marcelo Herrera, el marcador de punta más natural por ese sector, pero tampoco se descarta la presencia de Santiago Simón, originalmente volante, o de Milton Casco. También volvería Enzo Díaz y Leandro González Pirez, que dejó atrás una metatarsalggia. El resto del once no contaría con muchas modificaciones salvo por las vueltas de Enzo Pérez, que ya se recuperó luego del desgaste acumulado de los últimos partidos, y el uruguayo Nicolás de la Cruz. En tanto, Jonatan Maidana, que padece una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, será la única baja.

Martín Demichelis entrenador millonario



El historial entre Boca y River, dice que se enfrentaron en 259 partidos, el xeneize ganó 91 veces, los de Núñez se impusieron en 85 oportunidades y empataron 83 veces.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Manuel Lanzini, Ignacio Fernández; Esequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Hora de Inicio: 14

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"