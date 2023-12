Regional Amateur: Ya están los cruces de la segunda fase

En las últimas horas el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los cruces para los octavos de final y comienzo de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024. Quedó definido que los partidos de Ida se jugarán el sábado 16 y las vueltas el miércoles 20. Si los clubes se ponen de acuerdo podrían cambiar las fechas para el domingo 17 y jueves 21 y/o viernes 22.

Serán 16 equipos, ellos son, por Tierra del Fuego, Camioneros de Río Grande, de Santa Cruz: Boxing Club de Río Gallegos, Sportivo Huracán de Gobernador Gregores e Independiente de Puerto San Julián. En tanto, por Chubut, lo harán, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia y Defensores de la Ribera de Rawson, por Río Negro: Cruz del Sur de Bariloche, La Amistad de Cipolletti, Unión Deportiva Catriel y Deportivo Roca de General Roca. Neuquén, a través de LiFuNe, será la provincia que más equipos aportará a esta instancia, Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (y los tres equipos de la capital Maronese, Unión Vecinal e Independiente. Finalmente la provincia de Buenos Aires tendrá un equipo, Deportivo Villalonga.

Los cruces serán los siguientes, los nombrados en primer término oficiarán de locales, Camioneros (Río Grande) vs. Boxing de Río Gallegos, Independiente de Puerto San Julián vs Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia vs Sportivo Huracán de Gobernador Gregores, Deportivo Villalonga vs Defensores de la Ribera de Rawson.

En tanto, los cuatro partidos que tienen como protagonistas a los representantes de la Liga Deportiva Confluencia y LiFuNe son: Unión Deportiva Catriel vs Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche, Deportivo Roca vs La Amistad de Cipolletti, Independiente vs Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces y el choque entre los equipos capitalinos de Maronese ante Unión Vecinal.

En tanto, en 2024 se jugará la Tercera Ronda, la ida será el sábado 6 de enero y la vuelta el miércoles 10 del primer mes del año. Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Mientras que la mencionada Cuarta Ronda esta prevista para la ida a jugarse el domingo 14 y la vuelta siete días después el domingo 21. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

La final Patagónica, para los representantes de esta parte del país irán en el marco de la Quinta Ronda, la ida el domingo 28 de enero y la vuelta el 4 de febrero, Estará integrada por dos -2- equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Y hasta el momento, el ganador clasifica a la Etapa Final.

Finalmente, el cruce por los Ascensos al Torneo Federal A, que seguramente tendrá cambios y se manejan alternativas varias, sería en principio el domingo 11 de febrero, en cancha neutral.