Liga Profesional: Racing perdió ante Sarmiento y se quedó sin subir a la cima

En la jornada de miércoles de la Liga Profesional uno de los principales protagonistas fue Racing, que intentaba subirse a la cima del campeonato en su visita a Sarmiento, equipo de los que busca alejarse de la zona de descenso. La Academia, que venía de golear 3-0 a Godoy Cruz en su cancha, terminó cayendo sorpresivamente en Junín por 1-0 y se perdió la chance de ser líder.

De cara al partido, Racing no contó nuevamente con Juan Fernando Quintero, que tras su retorno de la Copa América con la selección de Colombia todavía no volvió a jugar con el elenco de Avellaneda. Gustavo Costas avisó en conferencia de prensa que no lo sumará con la pretensión de que se ponga a punto para los compromisos futuros: “Esta semana no lo vamos a contar, no lo necesitamos. Así se pone bien para lo que viene”, dijo el DT.

La Academia cayó ante Sarmiento en Junín

SE TERMINÓ EL PARTIDO - Final del encuentro en el Eva Perón, y el festejo es del Verde. Con el gol de Naya , y luego aguantando en su campo ante un Racing con muy pocas ideas para vulnerarlo (pese a que tuvo alguna chance), se hizo de tres puntos más que valiosos en su lucha por mantenerse en la categoría.

ST 43' Una más del Verde, que aprovecha el desconcierto defensivo que la Academia presenta en su desesperación por igualar el partido. Un pelotazo largo de Acosta le cayó a Gudiño , que la recibió sobre el vértice izquierdo del área, se acomodó y sacó un remate que no pasó lejos del arco. Sarmiento ya va palpitando un triunfo más que valioso.

ST 40' Los cambios, por ahora no hacen efecto: Pese a que Costas movió el banco, Racing no consigue generar peligro ante un rival muy ordenado. Ni Roger Martínez ni Santiago Solari pudieron pesar hasta el momento. Del lado de Sarmiento , su DT Israel Damonte refresca piernas con Manuel Mónaco, Iván Morales y Matías Rosales en reemplazo de los desgastados Burgoa, Naya y Gho .

ST 22' Ahora el que tuvo una clara para liquidar fue Sarmiento . Un intento lejano de Valentín Burgoa se le complicó de más a Arias , que dejó el rebote servido para Gabriel Gudiño . No obstante, el arquero neuquino se repuso y consiguió evitar de gran manera que la definición del volante se convierta en gol.

ST 11' Otra chance para Maravilla Martínez, que de milagro no terminó en el empate racinguista. Un remate de afuera de Gastón Martirena le quedó entre las piernas al goleador, que superaba al arquero Acosta con su definición, pero apareció Joaquín Gho para vestirse de héroe y despejar sobre la línea. Sarmiento sigue ganando 1-0.

GHO Y UNA SALVADA ÉPICA ANTE RACING.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/yPU6WfAdte — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2024

ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO - Se vienen los últimos 45 minutos en Junín, sin cambios en ninguno de los dos equipos.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO - Sarmiento está dando la sorpresa de la jornada y corta el buen andar de Racing en el Eva Perón. Con gol de Ezequiel Naya promediando la primera mitad, el Verde suma un triunfo clave para la permanencia y de paso amarga a los de Costas , que no pueden subirse a la punta de la Liga Profesional .

PT 40' Se le complica el partido a la Academia, que pasó de un buen arranque con chances de gol a llegar muy cerca del entretiempo en desventaja y con muchas complicaciones para generarle peligro a un Sarmiento que se siente cómodo con ceder pelota y terreno, defendiendo y esperando que caiga algún ataque.

PT 20' En la primera, llega el gol de Sarmiento . El local sorprende a través de la pelota quieta con un balón que le quedó en el medio del área grande a Ezequiel Naya , cuyo remate de primera se desvió en un jugador de la Academia y descolocó completamente al neuquino Gabriel Arias . Se pone arriba el Verde en Junín

¡GOL DE SARMIENTO! Rebote y grito de Naya para el 1-0 ante Racing en Junín, por la #LigaProfesional.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7ArJWgjsdd — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2024

PT 14 ' Sigue mejor en el partido Racing y le suma otra ocasión importante. Esta vez Nardoni encontró con un pase a la medialuna la posición de Maximiliano Salas , que sacó un potente remate al centro del arco que Acosta mandó al córner con una buena atajada.

PT 2' El equipo de Gustavo Costas arrancó con todo y tuvo la primera ocasión del encuentro con su goleador. Adrián Martínez recibió un pelotazo largo de Juan Nardoni a espaldas de la defensa local, la bajó y, de zurda, sacó un remate que fue ahogado de buena manera por la salida oportuna de Lucas Acosta.

Formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Facundo Roncaglia, Franco Paredes, Gastón Sauro, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Emiliano Méndez, Manuel García, Valentín Burgoa; Gabriel Gudiño y Ezequiel Naya

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Maximiliano Salas, Johan Carbonero y Adrián Martínez.

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Eva Perón (Junín)