La Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol sortearon los grupos para el Torneo Clausura y Apertura de la temporada 2026. Boca irá al A con los últimos campeones y equipos de peso. Central y River son candidatos en el Grupo B.

El sorteo, que tuvo la presencia del presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia, luego de lo que fue la suspensión del evento ayer martes, producto de los allanamientos que sufrió AFA por la causa de lavado de dinero.

Como viene pasando en las últimas temporadas, los clásico se nivelan con el mismo número, esto permite que cada uno vaya a diferente grupos y que se enfrenten en un interzonal.

El grupo A cuenta con Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Boca, Instituto, Estudiantes La Plata, Gimnasia de Mendoza San Lorenzo, Independiente, Newell´s, Unión de Santa Fe, y Vélez.

En el Grupo B están Argentinos Jrs. Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de Rio Cuarto,Huracán, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.

Por su parte los interzonales, además de los cruces de los clásicos, se sortearon: Vélez vs River. Barracas Central vs Platense, Rosario Central vs Talleres, Sarmiento vs Estudiantes, Defensa y Justicia vs Belgrano, Lanús vs Argentino, Boca vs Racing, Independiente Rivadavia de Mendoza vs Independiente de Avellaneda, Atlético Tucumán vs Central Córdoba, San Lorenzo vs Estudiantes de Rio cuarto, Gimnasia de La Plata vs Gimnasia de Mendoza, Unión vs Aldosivi, Argentinos Junior vs Lanús, Tigre vs Central Córdoba, Huracán vs Riestra, y Newell´s vs Banfield.

Noticia en Desarrollo.