Martes 09 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Allanamientos en distintas sedes de la AFA y en clubes por la causa Sur Finanzas

Los operativos se llevan a cabo también en el predio de la AFA en Ezeiza y en más de 30 instituciones deportivas, entre ellas Racing, San Lorenzo, Independiente, entre otras.

Por Redacción

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 10:50
La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Además de los allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, se realizan diligencias en Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Armenio, Los Andes, Deportivo Morón y Excursionistas. 

 

Noticia en desarrollo

