Cuartos de final casí definidos en la Copa Neuquén

La Copa Neuquén entra en etapa de definición, pasó los octavos de final donde ya hay 7 equipos confirmados para la siguiente instancia. Maronese dio la sorpresa en casa del mejor de la fase regular, Rio Grande, San Lorenzo, Pacífico y Don Bosco festejaron de visitante mientras que el rojo y el celeste mantuvieron su localía

El actual campeón recuperó la memoria en el momento justo, Maronese metió un gran triunfo de visitante 1-0 ante San Patricio, quien había arrasado en la fase regular, y con un global 2-0 se metió en la siguiente instancia donde ahora se enfrentará a Alianza, quien fue segundo y de local eliminó a Esperanza con una serie 4-0.

En Valentina, Centenario y el General San Martín hubo penales. Vecinal levantó el 4-0 de la ida, pero desde los 12 pasos Don Bosco se llevó la clasificación 5-3. Atlético Neuquén y San Lorenzo igualaron 1-1, y en la tanda fue el equipo del oeste quien se quedó con el boleto a octavos, mientras que en la ADC, Rio Grande también ganó desde el punto de penal por 5-3, luego de empatar 0-0 en tiempo regular ante Centenario.

Rio Grande dio uno de los batacazos de los 8vos de final

Pacífico dio el golpe en casa de Patagonia, con gol de Maxi Morales superó 1-0 al naranja y ganó la serie 3-2. Por su parte Independiente goleó 4-1 a Añelo y se metió con un global de 7-1.

El martes se completa el cuadro de cuartos, donde Rincón (2) recibe a Petrolero (2).si gana el local, los cruces serían Independiente vs Rio Grande, Rincón vs Pacífico, y San Lorenzo vs Don Bosco. En el caso que sea el matador: Independiente vs Petrolero, San Lorenzo vs Rio Grande, y Don Bosco vs Pacífico.