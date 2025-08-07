Brutal choque en el rugby australiano: un jugador quedó inconsciente y el partido se paralizó

Lo que prometía ser un duelo más de la liga australiana se transformó en una noche de tensión y susto. En el arranque del partido entre Hawthorn y Collingwood, por la AFL, el defensor Jeremy Howe quedó inconsciente luego de un brutal choque de cabezas con Jai Newcombe. La escena fue tan impactante que el juego se detuvo varios minutos y la preocupación se apoderó del estadio entero.

La jugada ocurrió a pocos minutos del inicio, cuando Mitch Lewis (Hawthorn) lanzó el balón al vacío y tanto Howe como Newcombe corrieron con todo en busca de la posesión. El impacto fue seco y escalofriante. Howe cayó inmediatamente al césped, sin moverse, mientras Newcombe intentaba recuperarse, tambaleante, apoyado en sus rodillas.

“Está fuera, tienen que parar el partido”, se escuchó decir al comentarista David King en la transmisión de Fox Footy. “Howe no respondió por un tiempo y estábamos realmente preocupados”, reconoció Charlie Gardiner, jefe de fútbol de Collingwood, minutos más tarde.

La tensión fue tal que el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y el jugador de 35 años fue retirado en camilla, en silencio absoluto. Las imágenes del banco de suplentes de Collingwood reflejaron la angustia de sus compañeros, que vieron de cerca el impacto y la posterior inmovilidad de su colega.

Howe había regresado al equipo tras una lesión en la ingle, pero su vuelta terminó en drama. Fue trasladado de inmediato al hospital para estudios de precaución, aunque en el entretiempo hubo una primera señal de alivio: recuperó la conciencia y pudo caminar por sus propios medios, según informaron desde el club.

Del otro lado, Newcombe también fue evaluado por una posible conmoción, pero tras pasar los chequeos médicos regresó al partido sobre el final del primer cuarto.

El encuentro terminó con una amplia victoria de Hawthorn por 110 a 46, pero el resultado quedó en segundo plano. La mayoría se quedó con el nudo en la garganta por lo que pasó en esos primeros minutos.

“Fue como un accidente de auto”, describió otro de los comentaristas. Y añadió: “Ambos fueron valientes, pero el golpe fue tremendo. Así de exigente y peligroso puede ser este deporte”.