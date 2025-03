Lo salvaron: Raphinha y Matheus Cunha evitaron que Vinicius se pierda el partido contra Argentina

La importante y sufrida victoria de Brasil por 2-1 ante Colombia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo como protagonista a Vinicius Júnior, que le dio el gol de la victoria a la Verdeamarelha. No obstante, el ganador del premio The Best estuvo cerca de ver una amarilla que lo hubiera dejado sin jugar ante Argentina el martes cuando se retiraba lentamente de la cancha al ser sustituido. Fueron Raphinha y Matheus Cunha los que lo "salvaron" apurarándolo para evitar que hiciera tiempo y fuera amonestado.

El curioso momento ocurrió inmediatamente después del 2-1, cuando el entrenador Dorival Júnior decidió quitar a Vini de la cancha para quemar los últimos segundos de partido. El extremo del Real Madrid se estaba retirando muy lentamente y acomodándose las medias, cuando Raphinha y Cunha se le fueron encima, muy enojados, y le reclamaron que salga para no ser amonestado y perderse el encuentro del martes ante la albiceleste.

Los otros jugadores de Brasil que debían cuidarse y lograron "zafar" de la amonestación están Rodrygo y el propio Raphinha, quienes lograron evitar la sanción y estarán a disposición del técnico para el clásico ante Argentina en el Monumental.

Las tres bajas de Brasil para enfrentar a Argentina

La Verdeamarelha, al igual que el combinado nacional, suma bajas para el clásico del martes. La más destacada es la de Alisson Becker, quien tras salir sustituido anoche en el duelo ante Colombia después de un duro choque con Davinson Sánchez no podrá disputar el cotejo ante la albiceleste por el protocolo FIFA de contusiones y retornará a Inglaterra para sumarse a Liverpool.

Alisson involved in an awful collision with Davinson Sanchez!



Además, quienes no pudieron evitar la amonestación y por ende deberán cumplir una fecha de suspensión en el clásico ante la albiceleste son Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães. El volante del Newcastle inglés fue amonestado a los 16 minutos de partido, en tanto que el central del Arsenal vio la amarilla a poco de finalizar el encuentro. Al sumar dos, no estarán en el duelo en el Monumental y ya retornaron a sus respectivos clubes.

Dorival Júnior convocó a cuatro jugadores de su prelista para reemplazar tanto a estos dos suspendidos como a Gerson, lesionado, y a Alisson. El arquero Weverton, el central Lucas Beraldo y los mediocampistas João Gomes y Ederson sustituirán a los cuatro jugadores de baja en el seleccionado brasileño.