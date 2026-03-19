La incertidumbre sobre la participación de Irán en el próximo Mundial 2026 comienza a despejarse. Aunque inicialmente el ministro de Deportes iraní había manifestado la intención de retirarse afirmando que "bajo ninguna circunstancia" su país competiría en territorio estadounidense, la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) anunció que su selección estará presente en el torneo. Eso sí, la idea es jugar todos sus encuentros en México.

Así lo anunció Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, que fue claro al respecto: “Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”, confirmando la participación pese al conflicto bélico vigente entre el país asiático, Israel y EEUU. Actualmente, Irán tiene programados todos sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, pero hay negociaciones con la FIFA para trasladar esos encuentros a México, aunque aún no hay novedades sobre modificaciones en el calendario oficial.

Irán podría participar del Mundial luego de la amenaza de boicot.

Desde México, la presidenta el país Claudia Sheinbaum mostró disposición para recibir los partidos de la selección iraní: “México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”. A pesar de la "advertencia" de Donald Trump de no velar por la seguridad de los futbolistas de la selección asiática y la tensión creciente de la guerra en Medio Oriente, lo que parecía un "no" rotundo hoy muestra otro panorama.

El cronograma de Irán

En lo dispuesto durante el sorteo del Mundial 2026 los rivales de grupo de Irán son las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica, a las que en principio iba a medirse en Los Ángeles, mientras que estaba estipulado que cierre la fase de grupos frente a Egipto en Seattle. A la espera de que todos esos compromisos se trasladen a suelo mexicano, hay un condimento más: en caso de avanzar como segundo, los iraníes podrían cruzarse con Estados Unidos en los octavos de final.