La participación de Irán en la próxima Copa Mundial 2026 continúa siendo una incógnita a raíz del estado de guerra que provocó el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel a Therán del pasado 28 de febrero, en que fue asesinado el Líder Supremo del régimen Alí Jamenei.

El ministro de Deportes iraní ya había manifestado que no estaban dadas las condiciones para la participación y desde Estados Unidos el presidente Donald Trump recomendó no hacerlo, aunque los dijo “bienvenidos”, para salvaguardar “su propia vida y seguridad”.

Desde la Selección de Irán, sin embargo, se expresaron a través de un comunicado dirigido a FIFA en el que señalaron que ningún país en particular podía negarles el derecho de ser parte de un evento al que lograron la clasificación por propio mérito deportivo, apuntando que si debía existir un excluido era precisamente Estados Unidos, por no tener “la capacidad de garantizar la seguridad (según palabras del propio Trump) de los equipos participantes”.

Atento a los deseos de los integrantes del seleccionado, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, planteó en la agencia estatal de noticias Irna que FIFA pueda cambiar la sede de los partidos de Irán a México para garantizar así la participación.

“Espero que se puedan crear las condiciones para que nuestros chicos puedan participar en el Mundial después de todo. Es importante hacer un uso cuidadoso de todos los aspectos deportivos para garantizar que la participación siga siendo posible”, dijo.

Además, Donyamali adelantó que la propuesta ya fue planteada para que pueda estudiarse en conjunto con FIFA, única entidad que, como expresó el comunicado del seleccionado iraní, tiene la potestad de decidir sobre la participación o no de los equipos clasificados.

El comunicado de la Selección de Irán

Este viernes, desde el seleccionado iraní hicieron pública su intención de participar del Mundial pese al actual estado de guerra que también involucra a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del certamen internacional de fútbol por excelencia.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organizador es FIFA, no un país en particular. La Selección de Irán se clasificó para este evento con autoridad y una seguidilla de victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en lograrlo. Sin dudas, nadie puede sacar de la competencia a la Selección de Irán”, comienza expresando la carta abierta.

Y continúa: “Más bien, el país que debería ser excluido es el que simplemente ostenta el título de anfitrión, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad (en palabras del propio Trump) de los equipos que participan en este evento”.

¿Dónde está programados los partidos de Irán?

De no mediar cambios, los partidos de Irán, que comparte el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle.