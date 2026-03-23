El camino hacia el Mundial 2026 tendrá a todos sus participantes definidos en los próximos días. Desde el 26 de marzo comienzan los repechajes intercontientales y europeos, con un total de 22 selecciones involucradas, pero solamente seis lugares disponibles para la gran cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Así es la repesca UEFA

En Europa, el formato de repechaje serán ocho duelos a partido único con prórroga y penales en caso de empate y los ganadores avanzarán a cuatro finales para determinar a los equipos que completarán la lista de clasificados. Los grupos del Mundial que aguardan a estos equipos son el Grupo A, donde México, Sudáfrica y Corea del Sur esperan por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte, el Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza) espera por Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte, el D (Paraguay, Estados Unidos, Australia) tendrá a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania como cuarto integrante y el F (Países Bajos, Japón, Túnez) aguarda por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

La repesca europea definió las localías por sorteo. Los 16 participantes se dividieron en cuatro bombos de cuatro equipos cada uno según su ranking y fueron repartidos en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave en condición de local, pero no lo tenían asegurado en las finales. Por ejemplo, Italia ocupó el Bombo 1 y recibirá a Irlanda del Norte pero de ganar ya quedó resuelto que visitará al vencedor de Gales o Bosnia y Herzegovina por un lugar en la Copa del Mundo.

Esta situación tiene a Ucrania como el único "asterisco", debido a la situación bélica aún vigente con Rusia. Es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo como local, con el apartado de que lo hace lejos de su país, en Valencia. Primero deberá superar a Suecia y, si avanza, será anfitrión del ganador entre Polonia y Albania.

Así será el Repechaje Intercontinental

Esta repesca se disputará íntegramente en México, y arranca con las semifinales que cruzan a Bolivia contra Surinam y a Nueva Caledonia frente a Jamaica. Los ganadores de estas llaves se enfrentarán en la final a Irak y a la República Democrática del Congo, que por su posición en el Ranking FIFA se ganaron el derecho de esperar directamente en la final.

Miguel Terceros, la figura de una Bolivia que espera meterse en un Mundial tras 32 años.

Los grupos del Mundial que esperan por estos equipos son el Grupo I (Francia, Senegal, Noruega), donde Irak, Bolivia o Surinam y el Grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán) en donde caerá el que clasifique de RD Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

Agenda de semifinales del repechaje para el Mundial 2026

Jueves 26 de marzo

14:00: Turquía vs. Rumania (Estambul)

16:45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava)

16:45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff)

16:45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo)

16:45: Ucrania vs. Suecia (Valencia)

16:45: Polonia vs. Albania (Varsovia)

16:45: República Checa vs. Irlanda (Praga)

16:45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague)

19:00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey)

Viernes 27 de marzo