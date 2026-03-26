Este jueves comienza el Repechaje UEFA que definirá cuatro de los seis cupos pendientes para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Esta tarde, selecciones históricas como Italia, más otras habitué de las citas mundialistas como Polonia, Suecia o Dinamarca lucharán por asegurar su presencia y grandes figuras del fútbol mundial lucharán para que sus naciones formen parte de la gran cita.

En total, unos 15 futbolistas destacados buscarán llevar a su equipos a la Copa del Mundo, y para varios sería la primera vez que disputen el certamen. Italia es uno de los focos principales, ya que intentará regresar al Mundial después de 12 años. Entre sus figuras sobresalen el arquero Gianluigi Donnarumma, que buscará su primera Copa del Mundo a los 27 años, además de los nombres rutilantes del Inter como Alessandro Bastoni o Federico Dimarco. Además, el argentino nacionalizado Mateo Retegui pretende colaborar para que la Azzurra se clasifique.

Por su parte, Polonia cuenta con la experiencia de Robert Lewandowski, que a los 37 años y con dos Mundiales en su historial buscará liderar al elenco polaco, que se mide ante Albania. Lewy busca disputar la que podría ser su última Copa del Mundo tras una temporada con altos y bajos en Barcelona, donde igualmente cosecha 16 goles en 39 partidos.

Otras selecciones confían en figuras emergentes. Turquía deposita sus esperanzas en jóvenes promesas como Arda Güler, volante del Real Madrid, y Kenan Yildiz, que destaca en Juventus, quienes lideran la ofensiva para lograr la clasificación luego de 24 años sin estar en una Copa del Mundo. Otro que acompañará liderando es Hakan Çalhanoğlu, de 32 años, una de las piezas importantes del Inter.

En Suecia, el delantero Viktor Gyökeres está llamado a ser el artillero tras la baja de su compatriota Alexander Isak por una fractura de fíbula hace poco más de dos meses. El centrodelantero lleva 16 goles en 42 partidos en su primera temporada en Arsenal y está llamado a aparecer para los nórdicos, que accedieron solamente por su desempeño en la UEFA Nations League, ya que tuvieron una flojísima actuación en las Eliminatorias UEFA, donde no pudieron ganar un partido. Hoy, ante Ucrania, será su chance de avanzar por uno de los cuatro lugares.

Gyökeres, la esperanza de una Suecia que está en Repechaje vía Nations League. (Foto: Getty)

Por último, Dinamarca apuesta a su delantero Rasmus Højlund, de 23 años y figura en Napoli, acompañado por Mikkel Daamsgard y Joachin Andersen, dos que militan en la Premier League, más el liderazgo, aunque con menos minutos en cancha del icónico Christian Eriksen. Primero deberá superar a Macedonia del Norte y luego al vencedor República Checa o Irlanda.

Cómo es el Repechaje UEFA

El formato de repechaje serán ocho duelos a partido único con tiempo extra y penales en caso de empate. Los ganadores avanzarán a cuatro finales para determinar a los equipos que completarán la lista de clasificados. En cuanto a las localías, se sortearon los 16 participantes divididos en cuatro bombos de cuatro equipos, cada uno según su ranking, y fueron repartidos en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave en condición de local, pero no lo tenían asegurado en las finales.

Esta situación tiene a Ucrania como el único "asterisco", debido a la situación bélica aún vigente con Rusia. Es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo como local, con el apartado de que lo hace lejos de su país, en Valencia. Primero deberá superar a Suecia y, si avanza, será anfitrión del ganador entre Polonia y Albania.

Los grupos del Mundial que aguardan a estos equipos son el Grupo A, donde México, Sudáfrica y Corea del Sur esperan por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte, el Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza) espera por Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte, el D (Paraguay, Estados Unidos, Australia) tendrá a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania como cuarto integrante y el F (Países Bajos, Japón, Túnez) aguarda por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.