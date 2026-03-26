Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial FIFA 2026, se prepara para un evento que promete combinar deporte y turismo en el corazón del Caribe. Del 8 al 10 de abril de 2026, la isla será escenario del Legends Football Tournament, un torneo que reunirá a exjugadores emblemáticos de distintas partes del mundo.

Este certamen contará con la participación de figuras legendarias del fútbol de Argentina, Brasil, Colombia, Países Bajos, Portugal, Italia y España.

Las estrellas que ya confirmaron su participación

Ronaldinho, Rivaldo y Lúcio por Brasil; Carlos “El Pibe” Valderrama y Faustino Asprilla de Colombia; Ariel Ortega y Rolando Schiavi de Argentina; Wesley Sneijder y Clarence Seedorf de Países Bajos; Ricardo Quaresma y Vítor Baía de Portugal; Fernando Morientes y Michel Salgado de España; y Marco Materazzi junto a Alessandro Nesta de Italia.

El torneo se disputará en el predio Capital Ç, ubicado en Willemstad, la capital de Curazao. Cada partido tendrá dos tiempos de 15 minutos con un descanso breve de cinco minutos. En total, se jugarán ocho encuentros por noche en formato de fase de grupos, con dos grupos participantes. Los dos mejores equipos de cada grupo accederán a las finales el 10 de abril.

El primer día del evento, el 8 de abril, se realizará un Meet & Greet para que los asistentes puedan conocer de cerca a las leyendas del fútbol. Las entradas para el torneo están disponibles en la página oficial de Legends Football Tournament Curaçao 2026.

Además de la emoción deportiva, Curazao ofrece un marco incomparable para quienes decidan combinar vacaciones con la experiencia futbolística. La isla es famosa por su centro histórico de arquitectura colonial en colores pastel y el emblemático Puente de la Reina Emma, que une los barrios de Punda y Otrobanda atravesando la bahía de Santa Ana.

Con sus aguas cristalinas y noches caribeñas, Curazao se presenta como el lugar ideal para disfrutar de un evento que une la pasión por el fútbol con la belleza natural y cultural del Caribe. Este torneo anticipa la llegada del Mundial FIFA 2026, posicionando a la isla como un destino de relevancia internacional para los amantes del deporte y el turismo.