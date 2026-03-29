En una nueva prueba de cara a la cita mundialista de junio, Francia se impuso 3-1 ante Colombia en un amistoso disputado en Maryland, Estados Unidos. El conjunto de Didier Deschamps presentó un equipo alternativo que igualmente se las arregló para superar a los cafeteros que conduce Néstor Lorenzo, que tuvo el ingreso de Juan Fernando Quintero y el tanto del descuento de Jaminton Campaz, dos de los que se desempeñan en el fútbol argentino.

Colombia 1-3 Francia, los goles

El partido comenzó con Les Bleus dominando, pero no fue hasta la media hora de juego que se plasmó la ventaja en el marcador Désiré Doué abrió el marcador con un dejo de fortuna luego de que su remate se desviara en el camino y descolocara a Álvaro Montero. De esta manera, el extremo del PSG, que sería gran protagonista, adelantaba a los europeos.

Justo antes del descanso la distancia se amplió por Marcus Thuram, delantero del Inter y compañero de Lautaro Martínez, que estableció el segundo gol con un cabezazo preciso luego de una buena acción por derecha en la que Maghnes Akliouche sacó un centro para el '9', que no perdonó la salida dubitativa de Montero.

Ya en el complemento, Doué volvió a aparecer para estirar aún más la distancia en Maryland. Un error en la salida colombiano fue facturado inmediatamente por los galos, que en cuatro toques se metieron al área. Thuram sacó el centro raso para la llegada del extremo del PSG, que decretó el 3-0.

Ya con el 0-3 consumado, Colombia mejoró notablemente en los últimos 25 minutos con los cambios de Lorenzo. A los 32 minutos del complemento llegaría el tanto de Campaz que maquilló el resultado y dio señales de reacción. Jefferson Lerma capturó un rebote y la abrió para el atacante de Rosario Central, que con un zurdazo cruzado puso el 3-1 que sería definitivo.

Nueva victoria para Francia, que llegó a este amistoso tras el 2-1 sobre Brasil y reafirma buenas sensaciones con el Mundial 2026 avecinándose con estos dos éxitos sobre selecciones de Conmebol. Por su parte, Colombia fue la contracara en esta fecha FIFA, ya que también se llevó una derrota en su compromiso previo ante Croacia y cierra la última ventana antes de la cita mundialista con cuestiones por mejorar.