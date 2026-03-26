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Amistoso internacional

Choque de potencias: Brasil y Francia se enfrentan en un duelo de nivel Mundial

La Selección de Brasil y la Selección de Francia se miden en Estados Unidos en un amistoso de alto nivel, con figuras de elite y la mira puesta en el Mundial 2026.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 14:11
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Brasil y Francia disputan un amistoso de jerarquía en Estados Unidos, con la mira puesta en el Mundial 2026.

El calendario marca un amistoso, pero el contexto eleva el partido a otra categoría. Brasil y Francia, dos de las grandes potencias del fútbol mundial, se enfrentan este jueves en Massachusetts en un duelo que promete intensidad, jerarquía y un anticipo de lo que puede verse en la próxima Copa del Mundo.

El encuentro se disputará desde las 17:00 en el Gillette Stadium. Más allá de tratarse de un partido preparatorio, el cruce aparece como una prueba de carácter para ambos seleccionados, que buscan afinar detalles de cara al Mundial 2026.

La Selección de Brasil llega con un proceso irregular en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que logró clasificarse con sufrimiento. La llegada de Carlo Ancelotti le dio estabilidad a un equipo que venía golpeado, y ahora apuesta a recuperar protagonismo con un ataque joven y explosivo liderado por Vinícius Júnior, acompañado por Raphinha y Endrick.

Del otro lado, la Selección de Francia arriba con un presente mucho más sólido. El equipo dirigido por Didier Deschamps dominó su grupo en las Eliminatorias UEFA y ratifica su condición de candidato tras haber sido campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Con un plantel amplio y repleto de figuras, los galos tienen en Kylian Mbappé a su principal carta ofensiva.

El atractivo del encuentro también pasa por la calidad individual de ambos planteles, con futbolistas que brillan en las principales ligas de Europa y que convierten este amistoso en una verdadera prueba de fuego para medir fuerzas.

Probables formaciones

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

 

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