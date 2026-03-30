Otro entrenador argentino se hace cargo de un grande sudamericano: Ariel Holan acordó su llegada a Cerro Porteño para competir en la Primera División de Paraguay y la Copa Libertadores. El DT de 65 años, de último paso por Rosario Central, llega al club paraguayo con un contrato por 18 meses en reemplazo de Jorge Bava, quien dejó el cargo recientemente.

Holan arriba luego de alejarse de Rosario Central el diciembre, club en el que dirigió 42 partidos, con 22 victorias, 14 empates y 6 derrotas, lo que arroja un porcentaje del 52,38% de los puntos. Con el Canalla recibió un título por parte de la AFA por ser el mejor equipo Tabla Anual 2025. Luego de tres meses de inactividad, el entrenador comenzará a trabajar con el plantel a excepción de dos futbolistas convocados por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay. Mientras tanto, el equipo enfrentará un compromiso de liga mañana visitando a Sportivo Luqueño, donde será dirigido interinamente por Jorge Achucarro.

Holan tendrá su quinta aventura en el extranjero en Cerro Porteño.

El debut oficial de Holan con el Ciclón de Barrio Obrero será el próximo sábado 4 de abril, en la fecha 15 del Torneo Apertura paraguayo recibiendo a 2 de Mayo, un partido clave para mantenerse en la lucha por el título. El conjunto cerrista es escolta con 26 puntos, a siete de Olimpia, el líder del torneo con 33 unidades. Luego de este compromiso local vendrá el debut por Copa Libertadores, en la que afrontará su primera presentación de visitante ante Sporting Cristal de Perú. El Ciclón integra el Grupo F junto a los incaicos, Junior de Barranquilla y Palmeiras.

Esta será la primera experiencia de Holan en la liga paraguaya, siendo además el sexto país en el que trabajará. Su trayectoria incluye pasos por el fútbol argentino (Defensa y Justicia, Independiente y Rosario Central), Chile (Universidad Católica), Brasil (Santos), México (León) y Ecuador (Barcelona).