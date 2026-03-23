Una vez más, al cierre de la jornada nocturna se presentó el Rosario Central de Ángel Di María, esta vez visitando a Independiente Rivadavia en Mendoza por la 12ª fecha del Apertura 2026 que terminó en victoria por 2 a 0 del conjunto local que regresó a la punta de la zona B.

El triunfo previo de River ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba dejó al Millonario en la misma línea que La Lepra, una de las revelaciones en este arranque de la temporada argentina, que se cruzó ante un candidato a todo a partir de la presencia del 11, el mejor jugador de toda la Liga Profesional.

El campeón del mundo no fue titular, apareció nuevamente en el banco de suplentes, junto a Jorge Almirón y no vio acción en todo el partido.

Rápidamente, la formación dirigida por Alfredo Berti se puso en ventaja, a los 16 minutos por intermedio de Luciano Gómez, a la salida de un lateral que cayó al área y en el despeje al centro del área permitió el derechazo preciso del mediocampista que hizo imposible la estirada de Jeremías Ledesma en el arco visitante.

El Canalla quedó todavía más comprometido a los 29 minutos, cuando Alex Arce amplió la cuenta para el líder de la zona B. Facundo Mallo perdió en la última línea visitante ante la presión de Sebastián Villa y la pelota quedó a pedir de la corrida del paraguayo que no falló en el mano a mano.

Aunque no se le presentó como una misión sencilla, Independiente hizo pie. El último campeón de la Copa Argentina también va a formar parte de la máxima competencia continental y mientras tanto construye una grandísima campaña en el plano doméstico. que lo vuelve a tener en lo más alto de su grupo.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bocato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.