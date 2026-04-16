A menos de dos meses para el comienzo de una nueva Copa del Mundo, la mayor preocupación de Gianni Infantino va entorno a la participación de Irán en el Mundial 2026. El presidente de la FIFA ratificó la participación del elenco asiático en la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a pesar de la guerra en Medio Oriente y la tensión política entre los iraníes y el gobierno de Donald Trump, que no garantizó la seguridad del plantel si pisan suelo estadounidense, el dirigente fue categórico: "Irán vendrá, sin duda".

Durante un foro realizado en Washington y organizado por la cadena CNBC, Infantino destacó que el combinado iraní se ganó su lugar en la cancha y tiene el derecho de representar a su país en la cita mundialista. El presidente de la FIFA confía en que, para el 11 de junio, fecha del inicio del Mundial, la situación en la región se haya estabilizado. "Quiero verlos, son un buen equipo que quiere jugar y debería jugar. El deporte tendría que estar aparatado de la política en este momento", declaró el mandatario.

La participación de los Príncipes de Persia sigue oficialmente en duda debido al conflicto bélico que comenzó el 28 de febrero, involucrando a Irán, Estados Unidos e Israel. Sobre este tema, el presidente Donald Trump expresó que los iraníes podían venir a su país pero él "no podía garantizarles" la seguridad de la delegación en el territorio. Luego de rumores iniciaes de boicot, Irán solicitó que sus partidos de fase de grupos se disputen en México, en vez de en EEUU como está programado, algo que fue rechazado por la FIFA, que alegó que es imposible modificar el calendario ya establecido para la Copa del Mundo.

Irán clasificó por la AFC e integra el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. (Foto: AFP)

El Grupo G, donde compite Irán, tendrá como rivales a Nueva Zelanda y a Bélgica en California, mientras que cerrará la fase ante Egipto en Seattle, es decir que su participación será enteramente en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Si bien desde el 8 de abril rige una frágil tregua, aún no hay una confirmación oficial desde la Federación Iraní avalando que su selección nacional juegue en territorio estadounidense.