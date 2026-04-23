Luego del empate sin goles ante Vélez del lunes, San Lorenzo confirmó la baja de Luciano Vietto por una lesión muscular, ausencia sensible ya que se perdería lo que queda del semestre. El ex Racing tiene una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió en la práctica de ayer y se perderá los duelos clave ante Platense, Santos e Independiente, que podrían decidir el futuro del Ciclón tanto en el Torneo Apertura como en Copa Sudamericana.

El atacante, que lleva 3 goles en 13 partidos en lo que va del año, será una ausencia que complica al entrenador Gustavo Álvarez, que si bien no lo estaba poniendo de titular siempre lo utilizaba en los segundos tiempos para que aporte en ataque. Esta lesión llega justo antes de una seguidilla de partidos fundamentales empezando por el próximo ante Platense en Vicente López. San Lorenzo se encuentra en la novena posición con 19 puntos, igualado con Defensa y Justicia, octavo por su mejor diferencia de gol.

Tras el duelo ante el Calamar, el siguiente desafío será nada menos que con Santos, comandado por Neymar, en el Nuevo Gasómetro. El fin de semana siguiente, se decidirá su destino en el plano local ante Independiente en un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura que había sido postergada por el paro de la AFA y marcará el cierre de la fase regular.