San Lorenzo de Almagro igualó este lunes pasado 0 a 0 con Vélez Sarsfield en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Bajo Flores, encuentro correspondiente a la Zona A y para el cual los Gauchos de Boedo realizaron una serie de homenajes para rendir tributo al Papa Francisco, con vistas al primer aniversario del fallecimiento del Sumo Pontífice, confeso fanático del club.

En la antesala al encuentro se dio a conocer que el Ciclón iba a utilizar una camiseta con un parche recordando a Francisco, que participó en actividades del club y referenció su fanatismo en numerosas oportunidades. Sobre el manto azulgrana aparece la silueta del Santo Padre, complementado por una paloma de la paz con un ramo de laural en su boca y recordando el año de su deceso.

En la previa al partido, en sus canales institucionales se realizó el anuncio del encuentro y el mismo fue completamente un homenaje a Francisco. El mismo constó de una valija, en referencia a su liviano equipaje con el cual viajó a Roma al Cónclave en el cual sería electo como Santo Padre en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI.

Dentro la valija con la inscripción de su nombre secular de "J.M Bergoglio", aparecen varias referencias a Francisco como a su vínculo con el club: su característico zapatos, un rosario, un crucifijo, su carnet de socio, una camiseta azulgrana, la revista de El Gráfico del Terceto de Oro (el recordado campeón de 1946, su equipo favorito) y la foto de su ídolo René Pontoni, estrella de ese trío completado por Armando Farro y Reinaldo Martino. Para redondear, se coronó la gráfica con una frase del Sumo Pontíce que se volvió histórica y se encuentra más que presente en los fanáticos del Ciclón: "Y que gane San Lorenzo".

En 2025, pocos días después de su muerte, en el estadio Pedro Bidegain se le rindió tributo con un telón en homenaje y tirante blanco y amarilla, referenciando a la bandera del Vaticano. Sumado a un parche en la camiseta junto a un minuto de aplausos por parte de todos los presentes.