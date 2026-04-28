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Un clásico a un precio elevado

Figuritas del Mundial 2026: cuándo se podrá conseguir y cuánto cuesta

A 44 días del inicio del Mundial, se conoció el día del lanzamiento del álbum y los sobres, que tendrán un costo récord que supera ampliamente las ediciones anteriores.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 28 de abril de 2026 a las 15:10
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El álbum de figuritas del Mundial 2026 saldrá a la venta este jueves.

A menos de mes y medio para el comienzo del Mundial 2026, empieza la fiebre por un clásico: la colección de figuritas Panini ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina, presentando un aumento de precio notable respecto a ediciones anteriores. El álbum estará disponible en el mercado desde el 30 de abril y será el más grande hasta el momento debido a la extensión de la cita mundialista a 48 equipos participantes.

Con su llegada al mercado argentino, también se supo el importante incremento en los precios: el álbum tendrá un valor de $15.000, mientras que cada sobre, que contiene siete figuritas, costará $2.000. Para dimensionar este salto, en la Copa del Mundo de 2022 esos sobres se vendían a $150, lo que evidencia una suba significativa, acompañada de la inflación en el país entre el pasado Mundial y el venidero, en apenas tres años y medio.

Este álbum será el más grande, con 112 páginas y 980 figuritas.

Desde Panini explicaron que el aumento responde en parte a la magnitud del Mundial 2026, que contará por primera vez con 48 selecciones. El álbum tendrá 112 páginas y espacio para 980 figuritas, la cifra más alta en la historia de la colección. Además, se lanzarán portadas especiales para América, México y una edición global. Por fuera de los futbolistas, el álbum incluirá secciones dedicadas a los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

En términos de capacidad de compra, se redujo considerablemente en relación con el salario mínimo. En 2018, con un sueldo de $10.000, se podían comprar 200 álbumes o 666 sobres. En 2022, con un salario de $54.550, esa cantidad bajó a 73 álbumes o 319 sobres. Actualmente, con un ingreso mínimo de $357.800, alcanza para apenas 23 álbumes o 178 sobres, lo que indica una pérdida de accesibilidad para el consumidor.

La página de la Selección

En cuanto a la Scaloneta, la colección presenta 16 jugadores destacados: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, la defensa habitual, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono como mediocampistas y Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Lionel Messi en la delantera. Para el capitán argentino será la última participación tras estar presente ininterrumpidamente desde Alemania 2006.

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