A menos de mes y medio para el comienzo del Mundial 2026, empieza la fiebre por un clásico: la colección de figuritas Panini ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina, presentando un aumento de precio notable respecto a ediciones anteriores. El álbum estará disponible en el mercado desde el 30 de abril y será el más grande hasta el momento debido a la extensión de la cita mundialista a 48 equipos participantes.

Con su llegada al mercado argentino, también se supo el importante incremento en los precios: el álbum tendrá un valor de $15.000, mientras que cada sobre, que contiene siete figuritas, costará $2.000. Para dimensionar este salto, en la Copa del Mundo de 2022 esos sobres se vendían a $150, lo que evidencia una suba significativa, acompañada de la inflación en el país entre el pasado Mundial y el venidero, en apenas tres años y medio.

Este álbum será el más grande, con 112 páginas y 980 figuritas.

Desde Panini explicaron que el aumento responde en parte a la magnitud del Mundial 2026, que contará por primera vez con 48 selecciones. El álbum tendrá 112 páginas y espacio para 980 figuritas, la cifra más alta en la historia de la colección. Además, se lanzarán portadas especiales para América, México y una edición global. Por fuera de los futbolistas, el álbum incluirá secciones dedicadas a los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

En términos de capacidad de compra, se redujo considerablemente en relación con el salario mínimo. En 2018, con un sueldo de $10.000, se podían comprar 200 álbumes o 666 sobres. En 2022, con un salario de $54.550, esa cantidad bajó a 73 álbumes o 319 sobres. Actualmente, con un ingreso mínimo de $357.800, alcanza para apenas 23 álbumes o 178 sobres, lo que indica una pérdida de accesibilidad para el consumidor.

La página de la Selección

En cuanto a la Scaloneta, la colección presenta 16 jugadores destacados: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, la defensa habitual, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz y Franco Mastantuono como mediocampistas y Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Giuliano Simeone y Lionel Messi en la delantera. Para el capitán argentino será la última participación tras estar presente ininterrumpidamente desde Alemania 2006.