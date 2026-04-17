EL Mundial 2026, de Estados Unidos, México, Canadá; hace crecer las expectativas, y el lanzamiento del álbum de figuritas, da el puntapié para los fanáticos que llevan cada cuatro años el ritual de completar el desafío, esta vez con más equipos y páginas.

Panini comunicó de manera oficial que saldrá a la venta en la última semana de abril y los primeros días de mayo, agregando además que edición será la más grande de la historia, producto del aumento de 32 a 48 equipos.

Serán 980 figuritas en total, distribuidas en el álbum que contará con 112 páginas. Además se confirmó que cada paquete tendrá un costo entre 2mil y 2500 pesos, con 7 “Figus” y en algunos paquetes una sorpresa. El álbum tendría un costo de 15 mil pesos. Se estima que la inversión sería de 300 mil pesos para llenarlo.

EL formato será similar al de los últimos años: hologramas del logo, mascota y la copa del mundo, los estadios con sedes, un fixture detallado de fase de grupos y posterior cruces, y luego dos carillas por equipo, con escudo de la Federación, equipos formados, y jugadores, un total de 20 por selección. En cada uno, con los partidos de fase de grupos, fecha y lugar.

Desde la empresa oficial de fabricación y distribución, ya advirtieron ventas ilegales de álbum, por lo que sacaron un comunicado donde advierten que “NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no realizó tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos".