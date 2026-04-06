Otro entrenador se sumó a los que dejaron su cargo en la última hora: Fernando Zaniratto dejó de ser el director técnico de Gimnasia La Plata luego de la derrota 3-0 frente a Huracán de ayer. El DT dirigió la práctica de hoy por la mañana, sin embargo se confirmó que abandona el cargo "de común acuerdo" con la dirigencia. Ariel Pereyra asumirá interinamente hasta que el Lobo encuentre al sustituto.

La goleada ante Huracán significó la tercera caída al hilo de Gimnasia y despertó la furia de los hinchas, que se despacharon con el clásico "Jugadores..." tras el tercer tanto del Globo y luego despidieron al equipo con silbidos e insultos. Zaniratto no se presentó a la conferencia de prensa posterior y los futbolistas tampoco hablaron luego del cotejo. El conjunto platense pasa un mal momento luego de un inicio alentador: suma 14 puntos y las mencionadas derrotas consecutivas lo dejaron a tres unidades del octavo puesto que clasifica a playoffs en la Zona B con tres partidos por delante.

El ciclo de Zaniratto encontró final y se convirtió en el undécimo técnico en dejar su cargo en el Torneo Apertura.

En total, Zaniratto dirigió 22 partidos con un balance de 11 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Su equipo anotó 27 goles y recibió 24 en lo que fue un interinato que luego fue oficializado por la dirigencia de Gimnasia y hoy encuentra un final algo sorpresivo pese a la mala racha. Ante este escenario, "Pata" Pereyra, quien estaba al frente de la Reserva, asumirá como técnico interino. El primer desafío será el partido del jueves contra Camioneros por la Copa Argentina.