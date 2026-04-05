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Domingo 05 de Abril, Neuquén, Argentina
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TORNEO APERTURA 2026

Huracán goleó a Gimnasia (LP) en El Bosque y se mete entre los ocho

Con tantos de Campo, Blondel y Caicedo, el Globo pudo cortar una racha adversa de tres sin ganar y alcanzó el octavo lugar de la Zona B del Torneo Apertura ante un Lobo que se fue insultado por su gente.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 17:29
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Huracán dio un sorprendente golpe ante un Gimnasia que se fue insultado en El Bosque. (Foto: Diario El Día)

En el inicio de la jornada de domingo, Huracán goleó 3-0 a Gimnasia (LP) en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 13 del Torneo Apertura. El Globo cortó una mala racha de tres sin ganar en el certamen y se metió entre los clasificados a playoffs en la Zona B gracias a los tantos de Ignacio Campo, Lucas Blondel Jordy Caicedo. Por su parte, el Lobo suma tres derrotas consecutivas y se fue totalmente reprobado por su público.

Gimnasia 0-3 Huracán, los goles

A los 15 minutos de partido, el conjunto de Diego Martínez sacudió el encuentro con un bombazo espectacular de Campo. El lateral recibió un pase de Emmanuel Ojeda y sacó un violento derechazo desde afuera el área que se clavó por el palo derecho del arquero Nelson Insfrán para transformarse en la ventaja de los de Parque Patricios.

En el segundo tiempo, un golpe en el momento justo decantó el partido en favor del Globo. Una buena acción colectiva manejada por Leonardo Gil derivó en pase de éste para la trepada de Ojeda, que vio llegar vacío por el segundo palo a Blondel y lo habilitó para que éste ponga el 2-0 y su segundo gol con la camiseta del Huracán.

Ya sobre el final, un error defensivo de Gimnasia ayudó a sentenciar la historia. Enzo Martínez quiso dar un pase para Insfrán pero la dejó muy corta y el ecuatoriano aprovechó plenamente el regalo para establecer el 3-0 final con un remate potentísimo de derecha que transformó la victoria en goleada y despertó el enojo del público local, que se fue insultando a sus jugadores.

 

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