La cuenta regresiva sigue a pleno para la exhibición callejera de Franco Colapinto, y este jueves se conoció el video del monoplaza que el argentino usará en Buenos Aires el próximo 26 de abril. El mismo fue subido por Alpine, mostrando el Lotus E20 del 2012 que el pilarense manejará en la histórica muestra F1 en un circuito callejero del barrio de Palermo.

El video revela el momento en que el equipo francés guarda el monoplaza para enviarlo a Argentina. “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”, fue el mensaje que acompañó a las imágenes. El auto está equipado con un motor Renault V8 y tiene la estética actual de Alpine. Esta exhibición será la primera en más de diez años para un coche de Fórmula 1 en las calles porteñas.

Colapinto también formará parte de un hecho histórico: será el primer piloto argentino en manejar un Fórmula 1 en Buenos Aires en este tipo de eventos. El pilarense recorrerá tramos emblemáticos de la Capital Federal como Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.